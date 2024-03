Se l’ottimo Antonello Caporale, firma nota de Il fatto quotidiano sostiene, con il suo consueto argomentare sempre poetico ed accorato, che il giornalista deve essere sempre e solo fedele alla notizia, chi può dargli torto?

Una volta ricevuta, anche per vie oscure, deve pubblicarla.

Come fa una democrazia a reggersi senza una informazione implacabile, posto che l’elettore ha necessità di conoscere le vicende anche più nascoste, soprattutto dei politici, affinché le sue scelte producano un voto consapevole e determinante per il governo del paese? Ma è soprattutto ad un dovere morale che deve adempiere e che gli impone di perseguire tutte le vie possibili perché siano portati alla luce quegli eventi che a suo parere siano rilevanti per la collettività. Ma non basta.

Quando la nota “filosofa” Donatella Di Cesare pubblica un tweet di vicinanza alla brigatista Barbara Balzerani appena deceduta, per adempiere alla stessa spinta morale laddove intende rendere merito alla brigatista per le battaglie rivoluzionarie in favore dei lavoratori e per una società veramente giusta, perché mai farne un dramma? Ma vale anche per il magistrato che sbatte in galera, magari in carcerazione preventiva, il noto mafioso affinché collabori con la giustizia e fornisca il nome dei suoi complici, oppure per l’ambientalista che imbratta qualche stupido muro o blocca la circolazione per rispondere ad un dovere morale anch’esso sacrosanto, che è quello di difendere il pianeta dalle aggressioni degli speculatori e delle multinazionali. E che dire delle forze dell’ordine che manganellano i manifestanti che sfasciano le vetrine o incendiano le vetture, attentando alla proprietà dei cittadini ignari?

Oppure dei contribuenti vessati dalle tasse, che nascondono le proprie ricchezze evadendo, se poi lo stato le spreca in corruttele e cliente. Tutto questo corrisponde perfettamente alla sensibilità morale di ciascuno, ma con un unico problema di sottofondo, magari anche trascurabile per qualcuno: è contrario alle leggi. Le istituzioni che pretendono dai cittadini il loro rispetto doveroso, cioè la cristallizzazione formale della volontà popolare, loro per prime devono rispettarle, anche quando contrasta con il loro sentire morale, altrimenti ne va della credibilità e della sopravvivenza della democrazia. Il magistrato che incarcera il mafioso per indurlo a confessare, l’ufficiale che cede alla stampa informazioni sulla contabilità dei politici corrotti, o meglio di coloro i quali lui considera corrotti, il poliziotto che randella il manifestante esagitato o l’intellettuale che inneggia alla violenza e alla lotta armata, violano clamorosamente la legge. Che tutto questo avvenga nella consapevolezza o nella presunzione di essere nel giusto non è altri che un’aggravante.

Se poi per evitare il carcere il mafioso mette nei guai un innocente come è avvenuto nel caso dei depistaggi di mafia, o se il manganellatore, esacerbando gli animi, provoca ferimenti di colleghi, o se qualche sprovveduto si lascia incantare dall’intellettuale di turno e ferisca alle gambe qualcuno, è pure secondario. Di buone intenzioni e solenni principi etici siamo tutti infarciti.

Benché la legge morale sia per sua natura universale, cioè valida per tutti altrimenti non è, la percezione che di essa ha l’individuo è comunque imperfetta, perché imperfetti sono gli individui. Quindi, ognuno partorisce la sua moralità e può imporla a sé medesimo e a nessun altro altrimenti è semplice moralismo. E se per il corretto vivere civile è necessario una regola accettata da tutti, nei paesi democratici si producono proprio le leggi, e solo su queste si ha titolo a pretenderne il rispetto altrui. Esse, seguono un iter parlamentare che rispecchia la volontà della maggioranza dei cittadini e nella presunzione che sarebbe più vicina alla totalità dei medesimi piuttosto che una minoranza come accade nelle autocrazie, e di cui comunque è garantita la rilevante funzione attraverso la manifestazione del dissenso durante l’approvazione. (fine prima parte)