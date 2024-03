(seconda parte) Ovviamente le leggi possono anche essere ingiuste e spesso lo sono, anzi lo sono oggettivamente sempre perché prodotto umano e quindi fallibile e perfettibile, ma non significa che qualcuno sia legittimato a violarle, anche perché con questa scusa non le rispetterebbe nessuno. Chiunque, quindi, ritenesse opportuno emendarle o cancellarle può, secondo i termini delle stesse leggi, validamente tentare di impugnarle convincendo il loro vero artefice, cioè la volontà popolare, attraverso qualsiasi manifestazione del pensiero, purché in maniera rispettosa delle leggi stesse, soprattutto quella che si considera ingiusta. E se proprio si rendesse necessario violarle, come gesto clamoroso per denunciarne la natura, va fatto alla luce del sole, ci si autodenuncia e si

accetta la sanzione prevista al fine di scuotere le coscienze come è accaduto secoli fa con Socrate.

Ma anche oggi avviene ripetutamente come nel caso del noto dissidente Navalny o con gli altri dissidenti russi che per contestare il governo liberticida russo si fanno continuamente incarcerare. Coloro i quali, viceversa, con la scusa della loro supposta superiorità morale o per la presunta immoralità dell’avversario, ma in realtà per ambizione personale e carrierismo, non solo le violano di nascosto, ma addirittura se scoperti praticano la sempiterna pratica dello scaricabarile, in realtà minano la democrazia dall’interno.

Anche e soprattutto quando si servono o invocano la scusa degli alti valori morali che intendevano perseguire, cioè la giustizia secondo loro, in quanto amministrata violando la legge che è un ossimoro. Tornando al caso dei dossieraggi, trattasi di documentazione scambiata fra magistrati o funzionari delle forze dell’ordine con giornalisti, aventi ad oggetto informazioni bancarie di operazioni cosiddette sospette, cioè non comuni, di cui la legge dispone l’utilizzabilità solo in casi particolari e comunque a seguito di un accertamento ovviamente coperto da segreto e con la partecipazione degli interessati.

Per fare un esempio banale, quando risulta un pagamento di una somma di denaro superiore alla media, da parte di un imprenditore verso un politico o rappresentante delle istituzioni, scatta automaticamente la segnalazione alla banca dati del ministero, ma può benissimo essere il pagamento per una vendita ed esempio di una autovettura, e di cui solo gli interessati sono a conoscenza.

Sarà l’accertamento amministrativo o giurisdizionale interno, ovviamente segreto, a stabilirne la natura. Se viceversa l’informazione la si lancia così com’è, in pasto all’opinione pubblica, con il titolone di giornale a sei colonne, nessuno avrà dubbi di sorta e tornare indietro sarà impossibile, pure se si dimostrasse nei fatti, tempo dopo, che l’operazione era perfettamente legittima. Il bersaglio prefissato sarà ormai allontanato, qualcuno ne prenderà il posto, in genere il mandante occulto e il giornalista di turno ne riceverà onore e gloria, mentre la democrazia nel suo complesso avrà subito l’ennesimo colpo mortale. Ma non basta. Oltre a questo, sembra anche la tipica attività non consentita da servizi di intelligence deviati, magari in combutta con qualche potenza straniera attualmente belligerante.

Tant’è che gli organi di stampa che ne hanno beneficiato sono soprattutto quelli che in questi ultimi due anni si sono dimostrati piuttosto vicini a quest’ultima, attraverso un certo pacifismo piuttosto peloso, ed infatti il fascicolo è pervenuto al Copasir, cioè il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Detto questo, ognuno può ricostruire come meglio crede le fosche tinte di questa vicenda oscura, ed ovviamente non passerà inosservato che tutti gli obiettivi degli attacchi istituzionali e mediatici risultano essere rappresentanti del centrodestra politico. Pretendere che l’attuale governo in carica non cavalchi l’onda emotiva per sfruttarla opportunamente, almeno fino alle prossime elezioni europee sarebbe ingenuo, anche perché onestamente la coincidenza non lascia scampo. Detto questo, la partita è ancora lunga da giocarsi ed a giorni se ne vedranno gli esiti già con le prossime elezioni amministrative in Abruzzo. (seconda parte).