Un 55enne di Bari, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, è stato arrestato dai carabinieri e sottoposto ai domiciliari perché, durante un controllo, è stato trovato in possesso di 50 panetti di hascisc oltre a un bilancino di precisione e a 495 euro in contanti.

L’uomo ha poi provato a corrompere i militari, offrendo loro un regalo per essere rilasciato.

I fatti sono avvenuti nel quartiere Carrassi nei giorni scorsi.

I carabinieri hanno iniziato a seguire l’uomo dopo averlo notato mentre guidava utilizzando il telefono, e hanno poi scoperto che gli era stata revocata la patente proprio perché sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Nell’ispezionare la sua auto, i militari hanno quindi trovato la droga (in totale 5 chili) e hanno poi ricevuto in offerta un ‘regalo’ per lasciar andare il 55enne.

L’uomo, arrestato in flagranza per detenzione finalizzata allo spaccio di droga e istigazione alla corruzione, è stato ristretto ai domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico.

Lo riporta l’Ansa.