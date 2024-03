Foggia. Da Piazza Cesare Battisti a via Dante: "multe a raffica per la sosta selvaggia"

Foggia. Anche nella serata dell’8 marzo 2024, sono proseguiti i controlli da parte della Polizia Locale di Foggia per il rispetto delle norme del Codice della Strada. Particolare attenzione è stata riservata ai luoghi frequentati dalla Movida.

In piazza Cesare Battisti, Via Oberdan, corso Garibaldi, via Dante e oltre, gli agenti hanno accertato e sanzionato oltre 50 infrazioni al CdS relative alla sosta.

Intensi controlli sono stati effettuati anche in piazzale De Lauro nel parcheggio della “Città del Cinema” dove è stata accertata la presenza di due parcheggiatori abusivi intenti a svolgere la loro attività illegale. A carico dei due sono stati contestati le violazioni all’art.7/15 bis del Codice della Strada e impartito un “Ordine di allontanamento” dalla zona per 48 ore. Da un successivo controllo è emerso che i due parcheggiatori abusivi non avevano ottemperato all’ordine di allontanamento e, così come previsto dalla L. 48/2017 (Daspo Urbano), a loro carico è scattata la recidiva con segnalazione al Questore.

I controlli continueranno.

