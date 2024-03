Foggia. La V edizione del Premio Letterario Nazionale “I fiori blu”, è stata presentata oggi a Foggia nel Teatro “Umberto Giordano” alla presenza di Raffaele Piemontese assessore al bilancio e vicepresidente della Regione Puglia, Alice Amatore assessora alla Cultura della Città di Foggia, Francesca Cangelli prorettrice vicaria dell’Università di Foggia, Giuseppina Lotito dirigente dell’Ufficio scolastico regionale ambito territoriale Foggia, Bari e BAT e Alessandra Benvenuto presidente e direttrice artistica del Premio “I fiori blu”.

Il Premio, di prestigio nazionale e tra i più significativi dell’Italia meridionale, da marzo a settembre 2024 porterà in Capitanata 10 libri di scrittrici e scrittori candidati al Premio, cinque titoli selezionati per la sezione Saggistica e cinque per la sezione Narrativa.

Per la Narrativa, i libri candidati sono: “Cuori in piena” di Alessio Torino (Mondadori); “La casa del Mago” di Emanuele Trevi (Ponte alle Grazie); “Oro Puro” di Fabio Genovesi (Mondadori); “Cuore Nero” di Silvia Avallone (Rizzoli); “Grande meraviglia” di Viola Ardone (Einaudi).

Per la Saggistica, i cinque titoli candidati sono: “Un uomo di poche parole” di Carlo Greppi (Laterza); “Cemento Armato” di Francesco Chiodelli (Bollati Boringhieri); “L’amore necessario” di Marcello Veneziani (Marsilio); “La formula della longevità” di Riccardo Chiaberge (Neri Pozza); “La nascita del femminismo medievale” di Chiara Mercuri (Einaudi).

Il programma della V edizione e tutti i finalisti delle edizioni precedenti sono disponibili sul sito del Premio https://www.premioifioriblu.com/

