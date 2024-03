Manfredonia. Balzamo - La Bella - Del Nobile: ecco Democrazia Solidale, radici nel cattolicesimo democratico e progressista (VIDEO)

Manfredonia. Svoltosi nella Sala “San Carlo” a Manfredonia l’evento “La Forza del Noi a Manfredonia ed in Capitanata. Per una Politica Generativa“, a cura dei rappresentanti di Democrazia Solidale.

L’incontro, che ha previsto i saluti dei rappresentanti di Democrazia Solidale in Puglia e degli esponenti della Politica Generativa, è stato introdotto e moderato da Paolo Balzamo (dottore di ricerca in Dinamiche Formative ed Educazione alla Politica) con l’intervento di Gianni La Bella (Ordinario di Storia Contemporanea all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e componente della Direzione nazionale Demos). Le conclusioni sono state affidate all’avvocato Ciro Del Nobile in qualità di Coordinatore DEMOS Manfredonia.

Democrazia Solidale, con le sue radici nel cattolicesimo democratico e progressista e nella cultura laica, civica, solidale e antifascista, è nata per iniziativa di alcuni esponenti provenienti dall’associazionismo cattolico.

È stato un momento fondativo che ha visto Manfredonia diventare la prima realtà DEMOS – Democrazia Solidale in Provincia di Foggia, con l’intento di promuovere e coordinare l’azione e lo sviluppo territoriale di DEMOS in Capitanata.

