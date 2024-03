“Terremoto giudiziario” a Manfredonia: 7 misure cautelari. Terzo filone: il ristorante e il contrasto alla rimozione

7 misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri della Compagnia di Manfredonia a carico di altrettanti indagati, tra cui alcuni funzionari pubblici in servizio attualmente o in passato presso il comune sipontino ed una società partecipata, per le ipotesi di reato di estorsione, concussione e corruzione, peculato, falso, lesioni personali, minacce e violenza privata.

Tre i filoni d’indagine diretti dalla Procura della Repubblica di Foggia. (PRIMO FILONE – SECONDO FILONE)

TERZO FILONE D’INDAGINE

Il terzo capitolo d’indagine attiene, invece, alla vicenda di un noto ristorante manfredoniano, riconducibile ad altro indagato (R.M.A.) ed alle azioni finalizzate a contrastare la sua rimozione.

In primis, con minacce implicite ed esplicite fondate anche sulla propria fama criminale personale e familiare, l’indagato (oggi destinatario della misura cautelare della custodia in carcere), amministratore di fatto del ristorante, avrebbe esercitato pressioni sulla struttura amministrativa e sull’apparato politico del Comune di Manfredonia per evitare lo smontaggio del manufatto abusivo.

Tutto ciò sarebbe avvenuto con la collaborazione attiva dell’ex assessore (S.A.) che, in virtù del suo ruolo, avrebbe carpito informazioni all’interno del comune riferendole al primo e concordando insieme tutte le iniziative da adottare.