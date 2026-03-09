SELARGIUS (CA) – Una violenta aggressione si è consumata nella notte a Selargius, nella Città metropolitana di Cagliari. Un uomo di 46 anni è stato colpito ripetutamente con una mannaia al culmine di una lite ed è ora ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Per l’episodio i carabinieri hanno arrestato un 41enne di origine nigeriana con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile di Cagliari e della Stazione di Burcei, la violenta discussione sarebbe scoppiata intorno alle 3.30 all’interno di un fabbricato occupato.

Durante il litigio il 41enne, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe afferrato una mannaia e si sarebbe scagliato contro il connazionale di 46 anni. «L’aggressore – spiegano i carabinieri – avrebbe inferto alla vittima plurimi e violenti fendenti in diverse parti del corpo».

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove i medici mantengono la prognosi riservata.

L’arma utilizzata nell’aggressione è stata sequestrata dai carabinieri e sarà ora sottoposta agli accertamenti tecnici del Ris nell’ambito delle indagini.

