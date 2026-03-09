BARI – Gli assalti ai bancomat continuano a preoccupare la Puglia e i sindaci chiedono un intervento urgente del Governo. ANCI Puglia ha inviato una nuova nota al Ministero dell’Interno per sollecitare misure straordinarie di contrasto a un fenomeno che, secondo l’associazione dei Comuni, ha ormai assunto carattere emergenziale.

La comunicazione fa seguito a una precedente nota del 2 dicembre 2025 e ribadisce il forte senso di insicurezza percepito dai cittadini, in particolare nei piccoli centri, dove negli ultimi mesi si sono registrati numerosi assalti esplosivi agli sportelli automatici.

Gli episodi si sono verificati in diverse province della regione – Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Taranto e Lecce – con un’escalation che desta particolare allarme nel Foggiano, dove si concentra il maggior numero di attacchi, spesso con una frequenza di uno ogni pochi giorni e con modalità che farebbero pensare all’azione di una rete criminale organizzata.

Le comunità locali assistono con crescente preoccupazione a questi eventi criminosi, che avvengono spesso di notte e colpiscono sportelli collocati nei centri abitati o nei centri storici. Le esplosioni provocano ingenti danni agli edifici, mettono a rischio l’incolumità dei residenti e determinano pesanti ripercussioni economiche per le attività coinvolte, alimentando al tempo stesso un diffuso clima di insicurezza.

Per questo ANCI Puglia chiede al Ministro dell’Interno di promuovere con urgenza una strategia coordinata di prevenzione e contrasto a livello regionale. Tra le richieste avanzate, anche l’avvio immediato di un confronto operativo tra Ministero, Prefetture e sindaci per definire misure condivise e il rafforzamento dei presidi di sicurezza sul territorio, considerando che in alcune delle aree più colpite gli organici delle Forze dell’ordine risultano inferiori al minimo previsto.

L’obiettivo, sottolinea ANCI Puglia, è garantire alle comunità pugliesi condizioni di sicurezza adeguate e assicurare ai cittadini l’accesso libero e sicuro ai servizi essenziali di prelievo contanti, ristabilendo una percezione concreta della presenza dello Stato e del rispetto della legalità.