9 Marzo 2026 - ore  11:53

9 Marzo 2026 - ore  11:15

Home // Cronaca // Asti, lite per una ragazza finisce nel sangue: 21enne arrestato per tentato omicidio

ASTI SANGUE Asti, lite per una ragazza finisce nel sangue: 21enne arrestato per tentato omicidio

Una lite scoppiata per motivi di gelosia si è trasformata in una violenta aggressione nel quartiere Torretta

AMBULANZA, ARCHIVIO, immagine free

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

ASTI – Una lite scoppiata per motivi di gelosia si è trasformata in una violenta aggressione nel quartiere Torretta, nella zona Ovest di Asti. Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il rivale in amore al culmine di una discussione.

L’episodio è avvenuto sabato e ha coinvolto due ragazzi poco più che ventenni, uno italiano e l’altro di origine albanese. I due si sono affrontati nella piazza del quartiere davanti a diversi testimoni, mentre la discussione – legata alla rivalità per una ragazza – degenerava rapidamente.

Secondo quanto ricostruito, durante il litigio il giovane di origine albanese si sarebbe allontanato per rientrare nella propria abitazione, tornando poco dopo armato di un coltello da cucina. A quel punto avrebbe colpito il rivale, ferendolo all’addome e al volto.

All’arrivo dei carabinieri, allertati da alcuni presenti, il ragazzo italiano era a terra ferito. I militari hanno immediatamente fermato l’aggressore, che è stato arrestato e condotto nel carcere di Alessandria con l’accusa di tentato omicidio.

Il giovane ferito è stato invece trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Asti. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto: le ferite sono risultate superficiali e il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di venti giorni.

Fonte: Leggo.it

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO