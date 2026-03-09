Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente certificato la spesa sostenuta nel 2025 per garantire il collegamento di trasporto pubblico locale tra il centro urbano e la frazione Montagna. Con una nuova determinazione dirigenziale è stata infatti omologata la spesa complessiva di 67.500,58 euro, sostenuta per assicurare il servizio durante l’intero anno. Il collegamento rientra nel sistema di trasporto pubblico locale automobilistico gestito dal Co.Tr.A.P. – Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi, attivo sul territorio comunale sulla base della normativa regionale che disciplina il settore. Secondo il monitoraggio tecnico effettuato dagli uffici comunali, nel corso del 2025 il servizio ha coperto complessivamente 21.456 chilometri, assicurando i collegamenti con la frazione Montagna e garantendo continuità alla mobilità dei residenti e dei lavoratori della zona.

Il servizio è stato svolto concretamente da due imprese operative del consorzio: ACAPT srl e Ferrovie del Gargano srl, che hanno gestito le corse e la programmazione delle tratte durante l’anno.

Dal punto di vista economico, il costo complessivo dell’intervento è stato coperto attraverso una combinazione di fondi regionali e risorse del bilancio comunale. In particolare, la Regione Puglia ha contribuito con un finanziamento di 22.990,98 euro, mentre la parte restante è stata sostenuta direttamente dall’amministrazione comunale. La rendicontazione della spesa è stata trasmessa alla Regione Puglia dopo il monitoraggio delle percorrenze chilometriche e la verifica del servizio effettivamente svolto. Nel corso dell’anno il Comune aveva già provveduto alla liquidazione dei pagamenti relativi ai due semestri di attività.

Il primo semestre del 2025 era stato liquidato con una spesa di oltre 33 mila euro, mentre per il secondo semestre erano stati corrisposti poco più di 34 mila euro, portando il totale annuo alla cifra certificata di 67.500 euro circa.

Con il provvedimento adottato, il Comune ha anche attestato la regolare esecuzione del servizio, confermando che il trasporto pubblico locale è stato svolto secondo le condizioni previste dall’affidamento.

Il collegamento con la frazione Montagna rappresenta uno dei servizi essenziali per la mobilità locale, soprattutto per i cittadini che vivono nelle aree più periferiche del territorio comunale. La continuità del servizio consente infatti di garantire l’accesso ai servizi pubblici, alle scuole e alle attività lavorative.

La trasmissione del provvedimento alla Regione Puglia consentirà ora di completare la procedura amministrativa e chiudere la rendicontazione dell’annualità 2025.