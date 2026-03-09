Un grave episodio di antisportività scuote il campionato Giovanissimi Under 14. Il Giudice Sportivo ha inflitto una pesante sanzione a quattro calciatori dell’Accademia Manfredonia per insulti sessisti rivolti alla giovane direttrice di gara durante la partita contro l’Eagles San Severo, disputata lo scorso 1° marzo. Per ciascuno di loro sono state comminate 10 giornate di squalifica.

Secondo quanto riportato nel provvedimento disciplinare pubblicato il 6 marzo, i giovani calciatori avrebbero rivolto all’arbitra espressioni gravemente offensive e denigratorie legate alla sua identità di genere. Il Giudice Sportivo ha qualificato tali frasi come manifestazioni di “sessismo ostile”, poiché non miravano a contestare l’operato tecnico della direttrice di gara, ma a colpirne la dignità personale attraverso stereotipi degradanti.

La situazione si sarebbe ulteriormente aggravata al termine della partita. Mentre l’arbitra si dirigeva verso gli spogliatoi, alcuni sostenitori della squadra di casa avrebbero continuato a rivolgerle insulti. Uno di loro avrebbe anche indirizzato uno sputo verso la direttrice di gara, senza però colpirla. Un gesto che nel referto viene comunque definito come tentativo di aggressione fisica particolarmente degradante. Nel documento si evidenzia inoltre come i dirigenti della società presenti sul posto non siano intervenuti per calmare gli animi, rimanendo sostanzialmente inerti di fronte al comportamento dei propri tesserati e dei sostenitori. Una condotta che, secondo il Giudice Sportivo, rappresenta una violazione dei doveri di lealtà e vigilanza previsti dalle norme federali.

Sempre nel post gara, un dirigente della società, Daniele Baldassarre, avrebbe rivolto all’arbitra anche una minaccia intimandole di smettere di arbitrare. Per questo motivo è stata disposta nei suoi confronti un’inibizione fino al 1° maggio 2026.Oltre alle squalifiche ai quattro calciatori e al provvedimento nei confronti del dirigente, l’Accademia Manfredonia è stata sanzionata con un’ammenda di 400 euro per responsabilità diretta e oggettiva.

Il Giudice Sportivo ha inoltre disposto alcune misure di carattere educativo e riparatorio: i calciatori coinvolti dovranno scrivere una lettera formale di scuse alla direttrice di gara, controfirmata dai genitori. Inoltre, il capitano della squadra dovrà leggere pubblicamente un messaggio di scuse prima dell’inizio della gara successiva. Nel provvedimento disciplinare viene sottolineata con forza la particolare gravità dell’episodio, maturato in un contesto giovanile dove il rispetto delle persone dovrebbe rappresentare il principio cardine. “In un campionato Under 14 – si legge – la società ha l’obbligo primario di sorveglianza e formazione dei minori. La tolleranza verso insulti sessisti e minacce configura una gravissima violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza previsti dall’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva”. Lo riporta foggiatoday.it.