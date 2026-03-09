Edizione n° 5999

8 Marzo 2026 - ore  19:51

7 Marzo 2026 - ore  13:43

Home // Economia // Carta del Docente 2025-2026: attiva da oggi per oltre un milione di docenti, inclusi i precari

CARTA DOCENTE Carta del Docente 2025-2026: attiva da oggi per oltre un milione di docenti, inclusi i precari

Da lunedì 9 marzo 2026 è attiva la Carta del Docente per l’anno scolastico 2025-2026, con un importo di 383 euro

Carta del Docente 2025-2026: attiva da oggi per oltre un milione di docenti, inclusi i precari

Carta docente - Fonte Immagine: tg24.sky.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Economia // Lavoro //

Da lunedì 9 marzo 2026 è attiva la Carta del Docente per l’anno scolastico 2025-2026, con un importo di 383 euro. Per la prima volta, il beneficio è stato esteso anche a docenti con supplenze annuali su posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto, a supplenti temporanei fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno e al personale educativo di convitti ed educandati.

La platea complessiva dei beneficiari supera 1 milione di docenti, con un incremento di oltre 200.000 unità rispetto allo scorso anno e 253.000 in più rispetto alla dotazione iniziale della Carta, come comunicato dal Ministero dell’Istruzione.

Cosa si può acquistare con la Carta del Docente
La Carta del Docente mira a valorizzare la formazione e l’aggiornamento professionale degli insegnanti. Sono ammissibili acquisti di:

  • Libri e riviste
  • Attività di formazione e aggiornamento
  • Visite a musei, mostre e teatri
  • Hardware e software
  • Servizi di trasporto di persone
  • Strumenti musicali

In aggiunta ai 383 euro, il Ministero ha stanziato ulteriori 281 milioni destinati a formazione, aggiornamento e acquisti da parte delle scuole di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso agli insegnanti.

Come attivarla
Per attivare la Carta è necessario collegarsi al sito cartadeldocente.istruzione.it e accedere con SPID o CIE.

La misura rappresenta un ulteriore passo per il riconoscimento e la valorizzazione dei docenti, ampliando sia la platea dei beneficiari sia le possibilità di investimento nella propria formazione e negli strumenti didattici.

Lo riporta rainews.it.

