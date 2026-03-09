Edizione n° 6000

Cerignola, cambia la ZTL: orario ridotto fino a giugno per aumentare sicurezza e frequentazione del centro

ZTL CERIGNOLA Cerignola, cambia la ZTL: orario ridotto fino a giugno per aumentare sicurezza e frequentazione del centro

Dal 9 marzo al 21 giugno la zona a traffico limitato sarà attiva dalle 21 alle 24 e non più fino alle 2 di notte

Francesco Bonito

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Cerignola // Politica //

Cambiano temporaneamente gli orari della Zona a traffico limitato nel centro di Cerignola. Con una nuova ordinanza sindacale, l’amministrazione comunale ha deciso di anticipare la disattivazione della ZTL nelle ore notturne, avviando una fase sperimentale che durerà fino all’inizio dell’estate.

Dal 9 marzo al 21 giugno 2026, infatti, la ZTL sarà attiva dalle 21 alle 24, mentre finora il divieto di accesso per i veicoli era in vigore fino alle 2 di notte. Una misura sperimentale

La decisione nasce da una richiesta dell’assessorato alla sicurezza e alla polizia urbana e punta a verificare gli effetti della modifica sia sul piano della sicurezza sia sulla vivibilità del centro cittadino. Secondo l’amministrazione, la nuova fascia oraria potrebbe favorire una maggiore presenza di cittadini e traffico veicolare nelle ore notturne, aumentando la frequentazione delle principali arterie urbane. Una scelta che arriva anche alla luce di alcuni episodi di furti ai danni di attività commerciali registrati recentemente, che hanno spinto il Comune a valutare nuove strategie per rafforzare il presidio urbano.

La modifica riguarda la ZTL “A”, che include alcune delle vie più frequentate del centro di Cerignola.

Il provvedimento interessa in particolare:

  • Piazza Duomo

  • Corso Roma

  • Corso Aldo Moro, nel tratto compreso tra viale Di Vittorio e via Falcone–Borsellino.

La misura ha carattere temporaneo e servirà a monitorare l’impatto della nuova regolamentazione su traffico, sicurezza urbana e attività commerciali.

Il rispetto della nuova disciplina sarà garantito dalla Polizia Locale e dagli organi di polizia stradale, con l’eventuale utilizzo dei sistemi elettronici di rilevazione degli accessi già installati ai varchi della ZTL. Al termine del periodo di sperimentazione, l’amministrazione potrà valutare se confermare la modifica o ripristinare gli orari precedenti.

