Via libera paesaggistico al progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio di Manfredonia, in località Feudo della Paglia. La Provincia di Foggia, attraverso il Settore edilizia sismica, tutela del territorio e difesa idraulica, ha rilasciato l’accertamento di compatibilità paesaggistica per l’intervento proposto dalla società Ferlan Srl.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto con tre aerogeneratori di nuova generazione, per una potenza complessiva di 18 megawatt, dopo una revisione del layout originario che ne prevedeva quattro. La rimodulazione ha consentito di ridurre l’impatto sul territorio e di migliorare l’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura energetica. Il parere favorevole è però subordinato a una serie di prescrizioni tecniche e ambientali che dovranno essere recepite negli elaborati progettuali e nei successivi atti autorizzativi.

La soluzione iniziale prevedeva quattro aerogeneratori da 4,5 MW ciascuno, mentre la versione definitiva ne prevede tre da 6 MW, mantenendo invariata la potenza complessiva dell’impianto.

La modifica ha comportato anche una riduzione significativa delle opere connesse: il cavidotto interrato passa da oltre 9 chilometri a circa 6,6 chilometri; la nuova viabilità di servizio si riduce da oltre 3 chilometri a circa 1,7 chilometri. Un ridimensionamento che, secondo l’istruttoria tecnica, consente di limitare gli scavi, il movimento terra e l’occupazione temporanea dei suoli agricoli. Determinante anche lo spostamento dell’impianto a sud della strada provinciale 70, che migliora il rapporto visivo con il paesaggio e riduce l’impatto sulle visuali del promontorio del Gargano lungo l’asse viario.Le prescrizioni ambientali

Il via libera della Provincia è accompagnato da una serie di prescrizioni stringenti.

Tra le principali misure previste figurano: realizzazione dei cavidotti completamente interrati, privilegiando tracciati lungo strade già esistenti; conservazione e ripristino dei suoli agricoli dopo i lavori; sorveglianza archeologica continua durante gli scavi, vista la presenza nell’area di reperti che vanno dal Neolitico all’età medievale; tutela del Regio Tratturello Foggia-Zapponeta, bene storico del sistema tratturale della transumanza. Previsto inoltre l’obbligo di installare sistemi radar anti-collisione per l’avifauna, in grado di arrestare automaticamente le turbine in caso di passaggio di stormi di uccelli migratori.

Il progetto include anche misure compensative ambientali e infrastrutturali.

Tra queste: il ripristino del manto stradale nel tratto tra Borgo Fonte Rosa e Masseria Macchia Rotonda; l’installazione di illuminazione pubblica alimentata da fonti rinnovabili lungo la provinciale 70; un intervento di rimboschimento su almeno due ettari di area comunale, con specie autoctone e manutenzione pluriennale.

Nel provvedimento viene inoltre segnalata la presenza di un altro procedimento pendente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo alla stessa area e presentato in data precedente. Una circostanza che, secondo la Provincia, potrebbe generare eventuali interferenze amministrative o sovrapposizioni valutative nel corso dell’iter autorizzativo. Il parere paesaggistico rappresenta comunque un passaggio preliminare, necessario ma non sufficiente: l’intervento dovrà ottenere tutti gli altri nulla osta e autorizzazioni previste dalla normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica.