Un immobile commerciale nel cuore di Foggia torna sul mercato attraverso una procedura pubblica. L’ATAF S.p.A., l’azienda di trasporto urbano partecipata dal Comune, ha indetto un’asta per l’assegnazione in locazione del locale noto come “Ginnetto”, situato in via Diomede, in una delle aree più frequentate del centro cittadino. L’iniziativa mira a individuare un nuovo conduttore per lo spazio commerciale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare dell’azienda e favorire nuove attività economiche in una zona caratterizzata da una forte presenza di servizi e attività commerciali.

L’immobile si trova in una posizione strategica, a breve distanza dal Corso Vittorio Emanuele, in un contesto urbano particolarmente dinamico dal punto di vista commerciale e terziario. La superficie complessiva dell’unità immobiliare è di 2.859 metri quadrati, articolata tra locali principali e aree accessorie. La gara prevede un canone annuo a base d’asta di 100.000 euro, al quale si aggiunge l’IVA. Il contratto di locazione avrà una durata iniziale di sei anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni, secondo la normativa vigente sulle locazioni commerciali. Per partecipare alla procedura, i concorrenti dovranno presentare un’offerta economica in aumento rispetto al canone base stabilito nel bando. È prevista inoltre la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 5% dell’importo a base d’asta, a garanzia della serietà dell’offerta. La documentazione dovrà essere consegnata in plico sigillato presso la sede dell’ATAF entro le ore 12 del 27 aprile 2026. L’apertura delle offerte avverrà successivamente in seduta pubblica.

Tra le condizioni previste dal bando figura anche l’obbligo di effettuare un sopralluogo preliminare dell’immobile, passaggio necessario per acquisire piena conoscenza dello stato dei luoghi prima della presentazione dell’offerta. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in aumento sul canone annuale, con eventuale gara tra i concorrenti in caso di offerte equivalenti.

Per l’ATAF l’operazione rappresenta un’opportunità di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, mentre per gli operatori economici potrebbe tradursi in un’interessante occasione di investimento nel centro urbano.

Il locale “Ginnetto”, storicamente legato alla vita commerciale della città, potrebbe così avviare una nuova fase della sua attività, inserendosi nel tessuto economico di una delle zone più frequentate di Foggia.