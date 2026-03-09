Foggia. Attenti agli amuleti, cornetti e portafortuna

Attenti agli amuleti, cornetti e portafortuna

Foggia, 9 marzo 2026. Il demonio fa le pentole ma non i coperchi. Massima attenzione, dunque, ad amuleti, cornetti e portafortuna. Spesso tali oggetti, che sacri non sono, racchiudono energie negative, esoteriche, spiritiche e sataniche che imbrogliano l’anima, rendendola assuefatta alla lontananza da Dio, dalla Madonna e da Padre Pio.

I sacerdoti di don Orione, dal Santuario dedicato da 1025 anni alla Madonna Incoronata, indicano — a pochi metri dalla Sacra Vergine — un cestino dell’“immondizia spiritica” dove destinare oggetti sacrileghi, corna e cornetti del demonio. Una strana moda, nata dal dopoguerra, suggerisce infatti di far indossare questi oggetti alla classe dei giovanissimi per “forgiare” il carattere e l’anima, rendendoli però assuefatti al modernismo e all’ateismo, preparandoli inconsapevolmente al satanismo.

L’invito di Giuseppe Saldutto, vicepresidente dell’Associazione Pro Padre Pio – L’Uomo della Sofferenza di Torino, è il seguente:

«Cari amici di Padre Pio, dobbiamo amare la Madonna dell’Incoronata e camminare con Lei sulla nostra strada, per rivoltarci contro il demonio e seguire quanto i figli di don Orione ci consigliano. Nei prossimi giorni rechiamoci al Santuario Mariano più importante al mondo e portiamo i nostri cosiddetti “portafortuna”: buttiamoli nel fondo del cestino predisposto per questi oggetti dissacratori. Qui gli oggetti saranno esorcizzati, studiati e poi distrutti.

Questo è quanto meritano oggetti negativi come tanti simboli che ci allontanano da Padre Pio. Non è meglio una coroncina del Rosario? Indossiamola e usiamola: è un’arma — così la chiamava Padre Pio — che apre il cuore di Dio.

Chiediamo i miracoli non con i portafortuna, ma pregando e ottenendo le grazie e i miracoli.

Viva Padre Pio, viva la Madonna dell’Incoronata!»