Home // Foggia // Foggia, campagna tesseramento Futuro Nazionale. Russo: “Risultato che supera le nostre aspettative”

FOGGIA FUTURO NAZIONALE Foggia, campagna tesseramento Futuro Nazionale. Russo: “Risultato che supera le nostre aspettative”

La campagna di tesseramento di Futuro Nazionale ha ottenuto un risultato straordinario a Foggia, con 107 nuovi iscritti

Foggia, campagna tesseramento Futuro Nazionale. Russo: "Risultato che supera le nostre aspettative"

Foggia, campagna tesseramento Futuro Nazionale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Nel fine settimana appena trascorso, la campagna di tesseramento di Futuro Nazionale ha ottenuto un risultato straordinario a Foggia, con 107 nuovi iscritti. L’iniziativa, promossa dal Comitato Costituente Locale n.53, si è svolta all’isola pedonale in piazza Giordano, attirando cittadini provenienti anche da altri comuni della provincia.

“È un risultato che supera le nostre aspettative. Ringraziamo tutti coloro che hanno dedicato parte del loro tempo al nostro partito, anche nonostante la pioggia. Registriamo grande entusiasmo e interesse, soprattutto tra i giovani. Continueremo a lavorare per diventare la vera novità del centrodestra e della politica italiana, a livello nazionale con un leader autorevole come il generale Vannacci, e a livello locale, dove l’attuale amministrazione comunale mostra evidenti limiti”, ha dichiarato Massimo Russo, referente del Comitato Costituente Locale.

L’obiettivo di Futuro Nazionale è costituire un’alternativa credibile per la città, puntando su un impegno costante e sulla partecipazione attiva dei cittadini per garantire un futuro migliore a Foggia.

