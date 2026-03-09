Edizione n° 6000

9 Marzo 2026

9 Marzo 2026

Foggia, degrado al Candelaro e polemiche sui video istituzionali: "Questa è l'emblema dell'amministrazione"

DEGRADO CANDELARO Foggia, degrado al Candelaro e polemiche sui video istituzionali: “Questa è l’emblema dell’amministrazione”

Secondo quanto segnalato questa mattina, intorno alle 9.45-9.50, all’incrocio tra via Candelaro e via Lucera, sono state documentate nuove criticità legate alla zona interessata dall’installazione dei T-Red

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un duro sfogo che arriva direttamente dal quartiere Candelaro e che accende nuovamente i riflettori su due temi distinti ma simbolicamente collegati: il degrado urbano e la comunicazione istituzionale dell’amministrazione comunale.

Secondo quanto segnalato questa mattina, intorno alle 9.45-9.50, all’incrocio tra via Candelaro e via Lucera, sono state documentate nuove criticità legate alla zona interessata dall’installazione dei T-Red (fotored) per il controllo del traffico semaforico. Le immagini e le segnalazioni ricevute parlano di una situazione definita “l’ennesima vergogna che colpisce il rione Candelaro”, quartiere che – viene sottolineato – è abitato anche da “tanta gente perbene che paga regolarmente le tasse”.

La denuncia arriva mentre sui social istituzionali del Comune è comparso un video celebrativo pubblicato nella giornata di ieri, in cui diversi componenti della giunta – tra cui alcuni assessori e la stessa sindaca – hanno letto parti del discorso di insediamento del 1979 della prima presidente del Consiglio donna in Italia.

Un’iniziativa che, nelle intenzioni dell’amministrazione, avrebbe dovuto avere un valore simbolico e celebrativo, ma che per alcuni cittadini appare in forte contrasto con le condizioni di alcune aree della città.

“Ci vuole coraggio a pubblicare certi video celebrativi – viene commentato – quando nello stesso momento in alcuni quartieri si registrano situazioni di degrado e problemi irrisolti”.

Il riferimento, in particolare, riguarda proprio il rione Candelaro, da anni al centro di segnalazioni su manutenzione urbana, sicurezza e servizi.

Le immagini e le segnalazioni arrivate questa mattina rilanciano quindi il dibattito sulla gestione del territorio e sulle priorità amministrative, mentre i residenti chiedono interventi concreti e tempestivi.

Il tema resta aperto: da una parte la comunicazione istituzionale e le iniziative simboliche dell’amministrazione, dall’altra le richieste quotidiane dei cittadini che vivono nei quartieri più complessi della città.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

