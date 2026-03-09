Si chiude ufficialmente l’emergenza sanitaria legata a un focolaio di tubercolosi bovina nel territorio di Foggia. Con una nuova ordinanza, la sindaca ha disposto la revoca del provvedimento di isolamento e sequestro degli animali che era stato emanato nel settembre del 2025. La decisione arriva dopo la comunicazione del Servizio veterinario della Regione Puglia, che ha attestato il completamento delle misure sanitarie previste e l’eliminazione dei capi infetti.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica trasmessa al Comune, tutti i bovini e i bufalini sottoposti a isolamento sono stati abbattuti secondo le procedure sanitarie, mentre negli allevamenti interessati sono state eseguite ripetute operazioni di disinfezione. L’intervento rientra nel quadro dei programmi nazionali obbligatori per il controllo e l’eradicazione della tubercolosi bovina, previsti dalle normative europee e dal Ministero della Salute.

Alla luce dei risultati delle verifiche sanitarie e della cessazione delle condizioni di rischio, l’amministrazione comunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per revocare l’ordinanza restrittiva emanata nei mesi scorsi. Il provvedimento è stato notificato al legale rappresentante dell’azienda zootecnica interessata e trasmesso alle autorità competenti, tra cui Prefettura, ASL, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, per gli adempimenti di competenza. La revoca dell’ordinanza rappresenta un passaggio importante nel percorso di monitoraggio sanitario del territorio, che punta a garantire la sicurezza della filiera zootecnica e la tutela della salute pubblica.