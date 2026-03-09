Edizione n° 6000

BALLON D'ESSAI

AUTOVELOX VENETO // Autovelox in Veneto: ALTVELOX chiede sospensione e riesame dei decreti prefettizi
9 Marzo 2026 - ore  11:53

CALEMBOUR

CARBURANTI MARCHE // Carburanti nelle Marche: prezzi ancora in aumento, pieno sempre più costoso
9 Marzo 2026 - ore  11:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, revocata l’ordinanza sui bovini infetti da tubercolosi

BOVINI INFETTI Foggia, revocata l’ordinanza sui bovini infetti da tubercolosi

Concluso il piano sanitario disposto lo scorso anno: abbattuti i capi infetti e completate le operazioni di disinfezione.

Comune di Manfredonia: revocata l’ordinanza di sequestro per bovini infetti da tubercolosi

Veterinario bovini - Fonte Immagine non riferita al testo: partinicolive.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Si chiude ufficialmente l’emergenza sanitaria legata a un focolaio di tubercolosi bovina nel territorio di Foggia. Con una nuova ordinanza, la sindaca ha disposto la revoca del provvedimento di isolamento e sequestro degli animali che era stato emanato nel settembre del 2025.  La decisione arriva dopo la comunicazione del Servizio veterinario della Regione Puglia, che ha attestato il completamento delle misure sanitarie previste e l’eliminazione dei capi infetti.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica trasmessa al Comune, tutti i bovini e i bufalini sottoposti a isolamento sono stati abbattuti secondo le procedure sanitarie, mentre negli allevamenti interessati sono state eseguite ripetute operazioni di disinfezione. L’intervento rientra nel quadro dei programmi nazionali obbligatori per il controllo e l’eradicazione della tubercolosi bovina, previsti dalle normative europee e dal Ministero della Salute.

Alla luce dei risultati delle verifiche sanitarie e della cessazione delle condizioni di rischio, l’amministrazione comunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per revocare l’ordinanza restrittiva emanata nei mesi scorsi. Il provvedimento è stato notificato al legale rappresentante dell’azienda zootecnica interessata e trasmesso alle autorità competenti, tra cui Prefettura, ASL, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, per gli adempimenti di competenza. La revoca dell’ordinanza rappresenta un passaggio importante nel percorso di monitoraggio sanitario del territorio, che punta a garantire la sicurezza della filiera zootecnica e la tutela della salute pubblica.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO