9 Marzo 2026

9 Marzo 2026 - ore  11:15

Il Foggia non reagisce più: nove sconfitte e la Serie D all'orizzonte. "Se non dovete più lottare, staccate la spina"

FOGGIA BARATRO Il Foggia non reagisce più: nove sconfitte e la Serie D all’orizzonte. “Se non dovete più lottare, staccate la spina”

Nove sconfitte consecutive. Un dato che pesa come un macigno e che racconta meglio di qualsiasi analisi tecnica la stagione drammatica del Foggia

Il Foggia non reagisce più: nove sconfitte e la Serie D all’orizzonte. "Se non dovete più lottare, staccate la spina"

Michele Solatia
9 Marzo 2026
Foggia

Nove sconfitte consecutive. Un dato che pesa come un macigno e che racconta meglio di qualsiasi analisi tecnica la stagione drammatica del Foggia. Una caduta libera che ha portato la squadra all’ultimo posto e ha trasformato la speranza di una salvezza sofferta in una sensazione sempre più diffusa di resa. Dopo l’ennesimo ko, i social si sono trasformati in uno specchio fedele dello stato d’animo della tifoseria: rabbia, frustrazione, incredulità. Non tanto – o non solo – per i risultati, ma per l’atteggiamento visto in campo. Molti tifosi denunciano una squadra apparsa senza carattere—, incapace di reagire anche nei momenti più difficili della partita.

Il sentimento dominante è quello dell’umiliazione sportiva. In tanti parlano della peggiore squadra vista a Foggia negli ultimi decenni, una formazione che fatica persino a costruire un’azione offensiva, incapace di tirare in porta o di dare segnali di orgoglio agonistico.

Nel mirino dei tifosi finiscono prima di tutto i calciatori, accusati di mancanza di personalità, impegno e rispetto per la maglia. Ma la contestazione non risparmia lo staff tecnico.

La gestione tecnica delle ultime settimane è diventata uno dei temi più discussi. Le scelte di formazione, i cambi di modulo e l’assenza di un’identità di gioco vengono indicati come fattori che hanno aggravato una situazione già fragile.

Molti sostenitori continuano a indicare come errore decisivo l’esonero del precedente allenatore. Nella memoria di una parte della tifoseria resta l’idea che, pur con limiti evidenti, la squadra avesse almeno una struttura di gioco e uno spogliatoio più compatto.

Ma la critica più profonda riguarda la gestione complessiva del club. In tanti parlano apertamente di improvvisazione nelle scelte tecniche e nella costruzione della rosa. Il mercato di gennaio, che avrebbe dovuto rappresentare il momento della svolta, viene oggi visto da molti tifosi come un passaggio che ha peggiorato ulteriormente l’equilibrio della squadra. Alcuni nuovi innesti non hanno inciso, mentre la squadra ha perso ulteriori certezze.

Nel mirino finisce anche la strategia societaria: secondo una parte della tifoseria, alla base della crisi ci sarebbero scelte affrettate, poca esperienza nella gestione di una realtà complessa come quella rossonera e un progetto tecnico mai realmente definito.

Il dato che più colpisce è il clima di rassegnazione che emerge tra i tifosi. Sempre più sostenitori parlano apertamente di retrocessione come di un esito ormai quasi inevitabile. Nonostante manchino ancora diverse partite alla fine del campionato, la sensazione diffusa è che la squadra non abbia la forza mentale e tecnica per invertire la rotta. Per molti la priorità non è più la salvezza, ma la ricostruzione. C’è chi chiede di programmare subito il futuro, ripartendo da una struttura tecnica solida, da dirigenti competenti e da un progetto credibile che possa riportare il Foggia dove la piazza ritiene di meritare.

In mezzo alla rabbia e alla delusione resta però un elemento costante: l’amore per i colori rossoneri. Anche nei commenti più duri emerge il legame viscerale con la squadra. Foggia è una piazza che ha conosciuto grandi pagine di calcio e che non accetta l’indifferenza o la mancanza di orgoglio. È proprio questo, forse, il messaggio più forte che arriva dalla tifoseria: la richiesta di dignità.Perché perdere fa parte dello sport.

2 commenti su "Il Foggia non reagisce più: nove sconfitte e la Serie D all’orizzonte. “Se non dovete più lottare, staccate la spina”"

  1. Ad inizio di campionato ,vedendo giocare questa squadra,(zero interventi,zero impostazioni,zero tiri in porta,mancanza totale di trame e di passaggi,portieri da squadrette rionali, zero impegno,zero attaccamento alla maglia,insomma zero in tutto,dissi se arriviamo penultimi sara’ un miracolo,il miracolo si era avverato con la penalizzazione del Siracusa che pero’ prontamente si è ripreso lasciandoci nuovamente ultimi.VERGOGNA

  2. Calciatori a digiuno dei principi fondamentali del calcio,mancanza totale dell’A B C di tale disciplina,una ciurma di marinai in una tempesta,mai un passaggio degno di questo nome,rinvii alla cieca senza un disegno tecnico,un assist ,un affondo mai un pericolo per gli avversari,una difesa ridicola e una panchina ancor peggiore,Foggia non merita questa gente inutile , senza un minimo di orgoglio e attaccamento alla maglia,sarebbe opportuno mandarli tutti a casa ,cacciarli e far giocare i ragazzini almeno onoreranno la citta’ e scenderemo di categoria con un po’ di dignita’.

LASCIA UN COMMENTO