Foggia – Sabato 7 marzo è stata inaugurata “Diary of an Agitated Artist. Anthology 1975/2025”, la grande mostra antologica dedicata all’artista canadese Jim Picco, allestita negli spazi della Fondazione dei Monti Uniti e curata da Antonio Scotellaro.

L’esposizione, articolata in quattro sale e composta da circa cento opere selezionate su oltre cinquemila lavori, ripercorre cinquant’anni di ricerca artistica tra pittura, collage, assemblaggi e scultura. Il percorso offre al pubblico uno sguardo sull’evoluzione dell’artista, dal periodo canadese a quello italiano, con un dialogo costante tra esperienze internazionali e radicamento nel territorio della Capitanata.

Durante l’inaugurazione, il Presidente della Fondazione, Filippo Santigliano, ha sottolineato l’importanza della mostra come investimento nel capitale culturale del territorio, evidenziando la capacità dell’antologica di coniugare qualità artistica, apertura internazionale e valorizzazione locale.

Il curatore Antonio Scotellaro ha ricordato come l’arte di Picco possa essere sintetizzata in tre parole: furia, intuizione e ironia, elementi che caratterizzano un linguaggio espressivo originale e sperimentale, capace di fondere pittura e assemblaggio in una narrazione visiva intensa e creativa.

L’artista, nel corso della serata, ha rievocato momenti fondamentali della propria carriera, dagli anni di formazione in Canada, ai viaggi in Europa, fino al forte legame con la Capitanata e il borgo di Panni, dove ha sviluppato gran parte della sua produzione.

Con questa antologica, la Fondazione dei Monti Uniti conferma la propria vocazione a promuovere iniziative culturali di alto profilo, offrendo alla città e al territorio un’occasione unica di confronto con l’arte contemporanea internazionale.

La mostra sarà visitabile presso la galleria della Fondazione, in via Arpi 152 a Foggia, fino al 4 aprile 2026.