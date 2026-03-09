Edizione n° 5999

BALLON D'ESSAI

AUTO NUOVE // Perché nelle auto nuove non c’è più la ruota di scorta: la scelta dei costruttori non è casuale
8 Marzo 2026 - ore  19:51

CALEMBOUR

IMPRESA RIGNANESE MONTE // “L’impresa Rignanese di Monte Sant’Angelo non è qualificabile come impresa mafiosa”
7 Marzo 2026 - ore  13:43

Home // Lavoro // Lavoro e innovazione sostenibile: Pillo, “Coesione, regole e tutele indispensabili”

LAVORO INNOVAZIONE Lavoro e innovazione sostenibile: Pillo, “Coesione, regole e tutele indispensabili”

Secondo la UGL Chimici, è fondamentale accompagnare l’innovazione con regole chiare e strumenti di tutela che garantiscano equilibrio tra sviluppo economico e diritti dei lavoratori

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Lavoro // Primo piano //

Il tema della coesione sociale nel lavoro in evoluzione torna al centro del dibattito sindacale, in un periodo segnato da digitalizzazione, trasformazioni produttive e nuovi modelli organizzativi. Secondo la UGL Chimici, è fondamentale accompagnare l’innovazione con regole chiare e strumenti di tutela che garantiscano equilibrio tra sviluppo economico e diritti dei lavoratori.

L’evoluzione tecnologica e le nuove modalità di lavoro stanno ridefinendo il rapporto tra impresa e occupazione, richiedendo un ripensamento delle relazioni industriali e delle politiche del lavoro. Il sindacato sottolinea l’importanza di un approccio che metta al centro la persona, evitando che il cambiamento si traduca in precarizzazione o perdita di garanzie.

«L’innovazione rappresenta una grande opportunità di crescita, ma deve essere governata attraverso regole condivise e tutele adeguate – afferma Luigi Pillo, segretario provinciale e membro del Consiglio Nazionale UGL Chimici –. La coesione tra lavoratori, imprese e istituzioni è essenziale per costruire un modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare competitività e qualità del lavoro».

La UGL Chimici evidenzia che la contrattazione collettiva e la formazione continua rappresentano strumenti chiave per accompagnare i lavoratori nella transizione tecnologica e professionale. Investire sulle competenze e sulla sicurezza significa prevenire disuguaglianze e promuovere una partecipazione attiva ai cambiamenti in atto.

«È necessario rafforzare il dialogo sociale e valorizzare la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro – prosegue Pillo – perché solo attraverso il confronto è possibile anticipare le criticità e trasformare l’innovazione in crescita condivisa».

L’obiettivo del sindacato è costruire un sistema di relazioni industriali in grado di accompagnare il lavoro del futuro, garantendo coesione sociale, diritti contrattuali e sicurezza, elementi imprescindibili per uno sviluppo realmente sostenibile.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

