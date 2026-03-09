Riceviamo e pubblichiamo

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA – INATTESA SVOLTA DEI SINDACATI O UN FAKE?

Spett.le redazione,

per evento casuale o per un’azione appositamente costruita è stato gentilmente trasmesso il seguente comunicato:

«Egregio Luigi Massa,

abbiamo letto con vivo interesse la Sua missiva. È davvero rinfrescante constatare come, tra una fattura e l’altra, la penombra della Sua palazzina amministrativa non abbia soffocato il Suo ardore comunicativo. Comprendiamo perfettamente che la routine di un ufficio possa talvolta risultare stretta e che sorga il desiderio di un momento di visibilità o, come suggerisce Lei, di una piccola notorietà oltre i confini del registro IVA.

Colpisce la Sua capacità di trovare il tempo per analisi così profonde mentre i fornitori attendono i Suoi invii. Evidentemente la gestione dei flussi contabili Le risulta ormai così automatica da lasciarLe ampi margini per coltivare ambizioni di notorietà che, onestamente, faticavamo a scorgere dietro le Sue pile di scartoffie.

Dobbiamo ammettere che il salto dal sollecito di pagamento alla tribuna pubblica è audace. Tuttavia La invitiamo a gestire questo Suo improvviso bisogno di “luci della ribalta” con la stessa cautela che userebbe per un errore di battitura in una fattura elettronica: con discrezione e, possibilmente, tornando rapidamente nei ranghi.

Il protagonismo è un’attività impegnativa; si assicuri che non Le sottragga troppe energie dal compito per cui è così preziosamente rintanato nel Suo ufficio a far quadrare i conti, non le opinioni.

In attesa di vederLa tornare alla Sua più consona dimensione burocratica, Le porgiamo i nostri saluti.

Le segreterie CGIL CISL UIL FIALS NURSING UP».

Una proposta dai tratti tragici e comici allo stesso tempo, a dir poco avvilente, che ricorda vagamente una proposta… che non si può rifiutare.

Non si conosce la provenienza né l’autore, anche se una certa supponenza e arroganza nei toni, di stile quasi “trumpiano”, sembrerebbero suggerire una precisa area culturale o politica di riferimento.

Nel caso si trattasse di un fake, per le sigle sindacali che risultano firmatarie sarebbe opportuno tutelarsi, considerata l’immagine di condotta antisindacale che potrebbe scaturirne, accusa paradossalmente spesso rivolta all’amministrazione.

Sorvolando sulla fantasiosa idea secondo cui i sindacati dovrebbero difendere i diritti di tutti i lavoratori, compresi quelli che criticano la loro linea, sembra non si sia compreso che l’invito a documentarsi prima di confezionare servizi di inchiesta o comunicati dai toni intimidatori eviterebbe di diffondere notizie non corrispondenti al vero, come nel caso del comunicato in questione.

Con un semplice confronto diretto con il destinatario della missiva si sarebbe potuto apprendere che il “burocrate”, tanto desideroso – a detta del comunicato – di notorietà, svolge funzioni diverse da quelle indicate (di competenza di altri soggetti) e non vive nascosto dietro pile di scartoffie. Al contrario, grazie alla porta sempre aperta del suo ufficio, risulta facilmente raggiungibile e avrebbe contribuito anche al risparmio sul consumo della carta attraverso la digitalizzazione del flusso documentale, proprio per evitare la formazione di presunte pile di scartoffie.

Lo stesso destinatario del sarcasmo può vantare 35 anni di lavoro, fatti di rinunce e di un costante confronto critico con le amministrazioni che si sono succedute, a causa della sua esplicita avversione alle ingiustizie e ai casi di mala gestione. Probabilmente è poco conosciuto da molti proprio perché non è un habitué dei corridoi o del bar dell’ospedale.

In più di un’occasione avrebbe potuto scegliere se dare sfogo alle presunte aspirazioni di protagonismo o di “luci della ribalta”, magari partecipando a qualche sfilata in cerca di applausi (come sembrerebbe emergere da alcuni filmati circolati in rete), oppure continuare a lavorare nella penombra del proprio ufficio, accettando persino l’appellativo di “cane rabbioso”. Il dubbio su quale sia stata la scelta può essere sciolto soltanto da chi conosce davvero il suo vissuto.

Il ricorso a ingiurie come “venduto” o a definizioni quali “rigurgito non ben definito di destra, sinistra, centro o campo largo” lascia il tempo che trova ed evidenzia il basso livello culturale del confronto messo in atto.

Ognuno conosce la propria storia e dovrà farci i conti con la propria coscienza.

D’altra parte il concetto di diritto alla libertà di parola non lascia molto spazio alle interpretazioni. Anzi, esiste spesso un abuso nel richiamarlo nell’ambito della lotta per i diritti, condannando con ipocrisia unicamente i regimi dittatoriali quando tale principio non viene rispettato.

Occorre dare atto all’amministrazione che, con intelligenza, ha scelto il silenzio come arma per non cadere nell’errore di un inutile scambio di accuse.

Accettare le critiche, soprattutto quelle che possono risultare scomode, non è una qualità diffusa. Tuttavia, a questo punto, appare doveroso rispedire al mittente l’invito a “tornare nei ranghi” e a rintanarsi in una più consona dimensione burocratica. Ognuno, infatti, è padrone di sé stesso e libero nelle proprie azioni, anche di far pubblicare le proprie opinioni senza sottrarre energie ai compiti per cui viene stipendiato ogni mese, vale a dire al di fuori dell’orario di lavoro (a differenza di altri).

L’invito a tornare rapidamente nei ranghi dovrebbe essere rivolto anche agli autori, comprensibilmente anonimi, dei due commenti (v. articolo “Far West Casa Sollievo – Mancano solo i cowboys e gli indiani”) passati forse troppo in sordina.

In maniera inequivocabile è questa la figura che tutti, indistintamente, abbiamo fatto e continuiamo a fare a livello mediatico, con inevitabile danno per l’immagine di Casa Sollievo della Sofferenza.

In conclusione si consiglia vivamente all’autore o agli autori del comunicato la lettura del saggio di Gianrico Carofiglio “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”.

…un respiro profondo

…e una accurata meditazione.

Luigi Massa