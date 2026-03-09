Edizione n° 5999

Home // Eventi // “L’intestino al centro della longevità”: a Vico del Gargano un incontro dedicato al microbiota

LONGEVITA' VICO “L’intestino al centro della longevità”: a Vico del Gargano un incontro dedicato al microbiota

Un appuntamento dedicato alla prevenzione e al benessere si terrà sabato 14 marzo alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Comune di Vico del Gargano

“L’intestino al centro della longevità”: a Vico del Gargano un incontro dedicato al microbiota

Anziani - Fonte Immagine: ilbolive.unipd.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Eventi // Gargano //

Un appuntamento dedicato alla prevenzione e al benessere si terrà sabato 14 marzo alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Comune di Vico del Gargano. L’incontro, dal titolo “L’intestino al centro della longevità: l’influenza del microbiota”, offrirà al pubblico un momento di approfondimento sui legami tra alimentazione, salute e qualità della vita.

L’iniziativa è organizzata dal Personal Trainer Center Vico del Gargano – Miki Top Trainer, con il patrocinio del Comune di Vico del Gargano, ed è aperta gratuitamente alla cittadinanza fino a esaurimento posti.

Relatrice dell’appuntamento sarà la dottoressa Alessandra Fredella, biologa nutrizionista specializzata in longevità e benessere, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del ruolo centrale dell’intestino e del microbiota nel mantenimento dell’equilibrio dell’organismo.

“L’intestino al centro della longevità”

Nel corso del seminario verranno affrontati temi di grande attualità nel campo della salute e della nutrizione. Tra gli argomenti al centro dell’incontro ci saranno il concetto di “secondo cervello” e il rapporto tra intestino ed emozioni, l’importanza del microbiota per il sistema immunitario e i processi di longevità, oltre al ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e nella riduzione dell’infiammazione intestinale.

L’obiettivo dell’iniziativa è rendere accessibili a tutti informazioni scientifiche utili per migliorare lo stile di vita, promuovendo una maggiore consapevolezza del legame tra nutrizione, salute intestinale e benessere a lungo termine.

Il seminario è rivolto a cittadini, sportivi, appassionati di benessere e a chiunque desideri approfondire il rapporto tra alimentazione e salute, con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza della sala.

