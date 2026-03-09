Edizione n° 6000

BALLON D'ESSAI

AUTOVELOX VENETO // Autovelox in Veneto: ALTVELOX chiede sospensione e riesame dei decreti prefettizi
9 Marzo 2026 - ore  11:53

CALEMBOUR

CARBURANTI MARCHE // Carburanti nelle Marche: prezzi ancora in aumento, pieno sempre più costoso
9 Marzo 2026 - ore  11:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Lucera affida la gestione del “Parco della Memoria”: via libera del Consiglio alla convenzione

"PARCO DELLA MEMORIA" Lucera affida la gestione del “Parco della Memoria”: via libera del Consiglio alla convenzione

Il Consiglio comunale approva lo schema di convenzione per l’affidamento in gestione dell’area commemorativa.

IL SINDACO DI LUCERA, PITTA negli studi di StatoQuotidiano.it

IL SINDACO DI LUCERA, PITTA negli studi di StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Il Consiglio comunale di Lucera ha approvato l’affidamento in gestione del “Parco della Memoria” nel quartiere Cappuccini, dando il via libera allo schema di convenzione che regolerà l’utilizzo e la cura dell’area. La decisione è stata adottata nel corso della seduta del 9 febbraio 2026, presieduta dal presidente del Consiglio Pietro Di Carlo, con la partecipazione di 18 consiglieri su 25.

L’atto, portato in aula con parere favorevole sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello contabile, riguarda una delle aree simboliche della città, uno spazio dedicato al ricordo e alla memoria collettiva che negli ultimi anni è diventato punto di riferimento per iniziative civiche e commemorazioni pubbliche.

La proposta è stata illustrata dall’assessore al Patrimonio Sefora Maria Tetta, che ha evidenziato la necessità di definire un modello gestionale stabile per garantire manutenzione, fruibilità e valorizzazione del parco. L’obiettivo dell’amministrazione è assicurare continuità alle attività svolte nell’area e promuovere iniziative culturali e sociali legate al significato simbolico del luogo.

Nel corso del dibattito consiliare sono intervenuti diversi consiglieri. Tra questi Fabrizio Abate e Giuseppe De Sabato, che hanno posto l’accento sull’importanza di preservare il valore storico e civile del parco, chiedendo garanzie sulla gestione futura e sul coinvolgimento della comunità locale.

Nel confronto è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Pitta, che ha sottolineato come la decisione rappresenti un passaggio necessario per assicurare una gestione più efficiente dell’area. “Il Parco della Memoria – ha ricordato – è un luogo identitario per Lucera e deve continuare a essere uno spazio aperto alla cittadinanza, capace di ospitare momenti di riflessione, cultura e partecipazione”.

La convenzione approvata dal Consiglio definisce modalità e responsabilità nella gestione dello spazio, stabilendo gli impegni legati alla manutenzione ordinaria, alla cura delle aree verdi e alla programmazione di attività compatibili con la funzione commemorativa del parco.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle competenze attribuite al Consiglio comunale dall’articolo 42 del Testo unico degli enti locali, che disciplina gli atti fondamentali di gestione del patrimonio pubblico.

Con l’approvazione dell’atto, l’amministrazione punta ora a rendere operativa la convenzione e ad avviare una fase di rilancio e valorizzazione del Parco della Memoria, con l’obiettivo di trasformarlo sempre più in un luogo di partecipazione civica e di custodia della memoria collettiva della città.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO