Il Consiglio comunale di Lucera ha approvato l’affidamento in gestione del “Parco della Memoria” nel quartiere Cappuccini, dando il via libera allo schema di convenzione che regolerà l’utilizzo e la cura dell’area. La decisione è stata adottata nel corso della seduta del 9 febbraio 2026, presieduta dal presidente del Consiglio Pietro Di Carlo, con la partecipazione di 18 consiglieri su 25.

L’atto, portato in aula con parere favorevole sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello contabile, riguarda una delle aree simboliche della città, uno spazio dedicato al ricordo e alla memoria collettiva che negli ultimi anni è diventato punto di riferimento per iniziative civiche e commemorazioni pubbliche.

La proposta è stata illustrata dall’assessore al Patrimonio Sefora Maria Tetta, che ha evidenziato la necessità di definire un modello gestionale stabile per garantire manutenzione, fruibilità e valorizzazione del parco. L’obiettivo dell’amministrazione è assicurare continuità alle attività svolte nell’area e promuovere iniziative culturali e sociali legate al significato simbolico del luogo.

Nel corso del dibattito consiliare sono intervenuti diversi consiglieri. Tra questi Fabrizio Abate e Giuseppe De Sabato, che hanno posto l’accento sull’importanza di preservare il valore storico e civile del parco, chiedendo garanzie sulla gestione futura e sul coinvolgimento della comunità locale.

Nel confronto è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Pitta, che ha sottolineato come la decisione rappresenti un passaggio necessario per assicurare una gestione più efficiente dell’area. “Il Parco della Memoria – ha ricordato – è un luogo identitario per Lucera e deve continuare a essere uno spazio aperto alla cittadinanza, capace di ospitare momenti di riflessione, cultura e partecipazione”.

La convenzione approvata dal Consiglio definisce modalità e responsabilità nella gestione dello spazio, stabilendo gli impegni legati alla manutenzione ordinaria, alla cura delle aree verdi e alla programmazione di attività compatibili con la funzione commemorativa del parco.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle competenze attribuite al Consiglio comunale dall’articolo 42 del Testo unico degli enti locali, che disciplina gli atti fondamentali di gestione del patrimonio pubblico.

Con l’approvazione dell’atto, l’amministrazione punta ora a rendere operativa la convenzione e ad avviare una fase di rilancio e valorizzazione del Parco della Memoria, con l’obiettivo di trasformarlo sempre più in un luogo di partecipazione civica e di custodia della memoria collettiva della città.