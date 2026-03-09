Edizione n° 6000

Home // Manfredonia // Manfredonia, gatto disabile muore dopo giorni di attesa. La proprietaria: “Basta! Visite e ricoveri insufficienti!”

RYAN MANFREDONIA Manfredonia, gatto disabile muore dopo giorni di attesa. La proprietaria: “Basta! Visite e ricoveri insufficienti!”

Ryan era con lei da due anni: lo aveva salvato, curato e accompagnato ogni giorno nonostante la sua disabilità. «Per me era parte della famiglia», racconta.

Un gatto disabile, accudito con amore per due anni dalla sua proprietaria, è morto dopo giorni di sofferenza a Manfredonia senza riuscire a ricevere una visita veterinaria urgente. La vicenda è stata raccontata a StatoQuotidiano.it dalla stessa proprietaria, ancora profondamente scossa dall’accaduto.

Ryan, questo il nome del gatto, era un animale con difficoltà motorie che viveva con il pannolino ed era seguito con grande attenzione dalla donna che lo aveva salvato e curato negli ultimi anni. Nei giorni scorsi però le sue condizioni si erano aggravate: da quattro giorni non riusciva più a defecare e mostrava segni evidenti di sofferenza. La proprietaria si è rivolta a diversi veterinari per ottenere una visita urgente, ma – secondo quanto racconta – non sarebbe riuscita a ottenere assistenza immediata. Alcuni avrebbero suggerito di rivolgersi al veterinario che in passato aveva seguito l’animale, il quale però in quel momento era ricoverato in ospedale.

Nel frattempo le condizioni di Ryan sono peggiorate rapidamente. Il gatto, già fragile e con difficoltà a muoversi, ha continuato a stare male fino alla morte avvenuta nel pomeriggio di ieri. La donna, distrutta dal dolore, parla di una vicenda che poteva forse avere un esito diverso con un intervento tempestivo. Per questo ha deciso di raccontare la storia del suo gatto per sensibilizzare sull’importanza delle urgenze veterinarie e della necessità di garantire assistenza anche agli animali più fragili.

Ryan era con lei da due anni: lo aveva salvato, curato e accompagnato ogni giorno nonostante la sua disabilità. «Per me era parte della famiglia», racconta.

