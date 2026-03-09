Manfredonia, rifiuti abbandonati in un casolare. Manzella: "Il territorio non è una discarica"

Un casolare abbandonato trasformato in una vera e propria discarica. È quanto emerso durante alcuni controlli ambientali effettuati nelle periferie di Manfredonia dalle Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella.

Nel corso delle verifiche, finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del territorio, i volontari hanno scoperto un edificio rurale abbandonato utilizzato per lo smaltimento illecito di rifiuti, con materiali di vario genere scaricati illegalmente da ignoti. Una situazione che evidenzia un grave atto di inciviltà e di mancanza di rispetto verso l’ambiente e la comunità locale.

Secondo quanto segnalato dalle Guardie Ambientali, non si tratta purtroppo di un episodio isolato. Nella zona di Spiriticchio si starebbe infatti registrando un aumento dei casi di abbandono illegale di rifiuti, spesso depositati anche all’interno di strutture rurali dismesse o isolate.

Le immagini raccolte durante i controlli mostrano chiaramente le condizioni in cui versano alcune aree delle campagne, trasformate in luoghi di smaltimento abusivo. Una situazione che rappresenta una ferita per il paesaggio, per l’ambiente e per tutti i cittadini che rispettano le regole.

La segnalazione è stata diffusa proprio per portare all’attenzione dell’opinione pubblica quanto accade nelle zone rurali e per chiedere maggiore rispetto e controlli più intensi sul territorio.

Il territorio non è una discarica. Questo il messaggio lanciato dalle Guardie Ambientali Italiane, che continuano l’attività di monitoraggio e vigilanza per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Lo riporta su Facebook, Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia.