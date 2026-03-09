Manfredonia. Torrione Santa Maria, un patrimonio lasciato al degrado: rifiuti, bivacchi. Residenti: "Indignati"

Manfredonia, 9 marzo 2026. A pochi passi dalle vie frequentate ogni giorno da cittadini, famiglie e turisti, il Torrione Santa Maria continua a raccontare una storia ben diversa da quella gloriosa che gli appartiene. Non quella delle origini medievali o della memoria urbana di Manfredonia, ma quella, ben più amara, del degrado quotidiano.

Le immagini scattate nell’area parlano da sole: bottiglie di vetro vuote, bicchieri di plastica abbandonati, lattine schiacciate, sacchetti e rifiuti sparsi tra i gradoni in pietra e le aiuole. Tra l’erba che cresce senza controllo e i muri segnati da graffiti vandalici, il percorso che conduce al Torrione appare oggi come una discarica improvvisata più che uno spazio storico della città. E non è tutto.

Secondo le segnalazioni dei residenti, negli ultimi mesi si è superato ogni limite di tolleranza: oltre ai bivacchi notturni e alle tracce di consumo di alcolici lasciate da gruppi di giovani, nell’area sarebbero comparsi anche escrementi umani, visibili perfino durante le ore diurne, quando la zona è attraversata da passanti e famiglie con bambini. Un quadro che molti cittadini definiscono senza mezzi termini “indecoroso”.

Il Torrione Santa Maria rappresenta uno dei punti simbolici della Manfredonia storica. Un’area che dovrebbe essere valorizzata come percorso urbano e culturale, ma che da tempo soffre di incuria e mancanza di controllo.

Le fotografie documentano una scena ormai ricorrente: bottiglie di alcolici lasciate sui muretti e tra i gradoni; bicchieri e lattine sparsi lungo il percorso pedonale; sacchetti e rifiuti plastici abbandonati; graffiti sui muri storici; tracce evidenti di bivacchi notturni. La sensazione, per chi attraversa la zona, è quella di un luogo progressivamente sottratto alla comunità e consegnato all’inciviltà.

La denuncia arriva soprattutto da chi vive nelle vicinanze e percorre quotidianamente l’area. «La mattina troviamo di tutto — raccontano alcuni residenti — bottiglie, vetri, rifiuti, persino escrementi. Qui passano famiglie e bambini. È diventata una situazione insostenibile». Secondo i cittadini, il problema non è più episodico ma strutturale. I bivacchi notturni si ripeterebbero con regolarità e l’assenza di controlli favorirebbe comportamenti sempre più degradanti.

I residenti chiedono interventi immediati e concreti. Tra le richieste più frequenti: maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore serali e notturne; interventi di pulizia e manutenzione più frequenti; installazione di cestini e illuminazione adeguata; eventuali sistemi di videosorveglianza per scoraggiare atti vandalici; coinvolgimento della Soprintendenza ai Beni Culturali, vista la rilevanza storica dell’area. L’obiettivo, spiegano, non è soltanto ripulire uno spazio pubblico, ma restituire dignità a un luogo che rappresenta una parte importante dell’identità cittadina.

fotogallery