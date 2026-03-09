Edizione n° 6000

Home // Manfredonia // Multa da 500 euro a un esercente a Manfredonia. Polemiche sui social: “Giusto così!”. “Ma pensassero ai problemi veri”

MANFREDONIA MULTA Multa da 500 euro a un esercente a Manfredonia. Polemiche sui social: “Giusto così!”. “Ma pensassero ai problemi veri”

Molti utenti hanno espresso forte critica verso il provvedimento, ritenuto da alcuni eccessivo rispetto alla violazione contestata

MANFREDONIA — Sta facendo molto discutere sui social l’articolo pubblicato da StatoQuotidiano.it relativo alla sanzione amministrativa da 500 euro elevata a Manfredonia al titolare di un pubblico esercizio per la mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura del locale. Dopo la pubblicazione della notizia, il dibattito online si è acceso rapidamente, con numerosi commenti da parte dei cittadini.

Molti utenti hanno espresso forte critica verso il provvedimento, ritenuto da alcuni eccessivo rispetto alla violazione contestata. Nei commenti si legge il malcontento di chi ritiene che controlli e sanzioni dovrebbero concentrarsi su problemi considerati più gravi, come furti, vandalismi o altre forme di illegalità. Alcuni utenti hanno parlato di “accanimento verso chi lavora” e di una situazione in cui le attività commerciali sarebbero già fortemente sotto pressione per tasse e costi di gestione.

Altri commenti hanno ricordato episodi passati, come i controlli durante il periodo della pandemia, utilizzati da alcuni cittadini come esempio per esprimere sfiducia verso l’operato delle autorità.

Non sono mancati però interventi di segno opposto, con diversi utenti che hanno difeso l’operato delle forze dell’ordine, sottolineando che il rispetto delle norme è necessario e che la legge deve essere applicata indipendentemente dalla gravità percepita dell’infrazione. Alcuni commentatori hanno ricordato che le sanzioni amministrative sono personali e che il fatto che altri possano commettere irregolarità non giustifica il mancato rispetto delle regole.

Il confronto sui social, dunque, mostra una comunità divisa tra chi ritiene il provvedimento eccessivo e chi invece considera legittimo l’intervento delle autorità nel far rispettare le norme previste per le attività commerciali.

LASCIA UN COMMENTO