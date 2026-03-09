Edizione n° 6001

Home // Manfredonia // Nasce a Manfredonia il Comitato Tecnico-Scientifico “Giuliano Vassalli” per il Sì

"GIULIANO VASSALLI" Nasce a Manfredonia il Comitato Tecnico-Scientifico “Giuliano Vassalli” per il Sì

Si è costituito ufficialmente a Manfredonia il Comitato Tecnico-Scientifico "Giuliano Vassalli".

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //
Manfredonia, 09.03.2026 – Si è costituito ufficialmente a Manfredonia il Comitato Tecnico-Scientifico “Giuliano Vassalli”. L’organismo, presieduto a livello provinciale da Karim Tabti, nasce con l’obiettivo prioritario di offrire alla cittadinanza un supporto di analisi approfondita e oggettiva sui temi della riforma istituzionale in vista del prossimo appuntamento referendario.
Il Comitato, intitolato alla figura di Giuliano Vassalli – simbolo di rigore giuridico e altissimo senso dello Stato – riunisce professionisti ed esperti del territorio. La missione è chiara: favorire un voto consapevole attraverso la divulgazione dei contenuti tecnici, superando le contrapposizioni ideologiche per rimettere al centro il merito delle riforme.
“La nascita di questo Comitato a Manfredonia risponde all’esigenza di chiarezza che i cittadini ci chiedono”, ha dichiarato il Presidente Provinciale Karim Tabti. “Il
nostro impegno non è alimentare lo scontro, ma fornire strumenti di analisi basati sulla cultura delle istituzioni. Vogliamo che ogni elettore possa approcciarsi alle urne con una piena e serena conoscenza della portata dei cambiamenti proposti.”
Nelle prossime settimane, il Comitato promuoverà una serie di incontri pubblici aperti al confronto e alla partecipazione civica. I dettagli delle iniziative saranno resi noti attraverso i canali ufficiali di prossima attivazione.

1 commenti su "Nasce a Manfredonia il Comitato Tecnico-Scientifico “Giuliano Vassalli” per il Sì"

  1. Chi è Karim Tabti un altro che non trovando spazio nel partito si è inventato il comitato per il SI con la speranza che qualcuno lassù lo nota e lo porta sù. Poi non è neanche italiano ma di dove è?

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO