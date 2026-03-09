Pescara travolge il Bari 4-0, Di Cesare: “Prestazione inaccettabile, valutiamo il ritiro”

Pesante sconfitta per il Bari che cade nettamente allo stadio Adriatico contro il Pescara. Il match termina 4-0 per gli abruzzesi, un risultato che fotografa una gara dominata dai padroni di casa e una serata estremamente difficile per i biancorossi.

Al termine della partita il direttore sportivo Valerio Di Cesare non ha nascosto tutta la propria delusione, assumendosi la responsabilità della prestazione della squadra e chiedendo implicitamente scusa ai tifosi per una prova ritenuta inaccettabile. “Faccio perfino fatica a chiedere scusa. Questa partita era molto importante per noi, era una finale e l’abbiamo disputata nel peggiore dei modi. Oggi non c’è nemmeno da parlare di calcio”, ha dichiarato il dirigente nel post-partita.

Di Cesare ha sottolineato come la squadra non abbia risposto alle aspettative, soprattutto considerando il valore della gara e il sostegno ricevuto dai tifosi. “Non ci aspettavamo una prestazione del genere. Mi dispiace anche per le tante persone che ieri sono venute ad incitarci. Nel calcio si può vincere, perdere o pareggiare, ma quello che conta è sempre il modo”.

Il dirigente biancorosso non ha escluso provvedimenti immediati per cercare di invertire la rotta, tra cui la possibilità di un ritiro della squadra per ritrovare concentrazione e spirito di gruppo. “Stiamo valutando anche la possibilità di andare in ritiro. Ora dobbiamo lasciarci alle spalle questa batosta e voltare pagina il più velocemente possibile”.

Infine, un passaggio anche sull’avversario, che nonostante l’ultima posizione in classifica ha dimostrato grande determinazione. “Il Pescara è ultimo ma arrivava da buone prestazioni ed è una squadra in salute. Noi, invece, non siamo proprio scesi in campo e abbiamo sbagliato completamente atteggiamento”.

Grande amarezza anche per l’allenatore Moreno Longo, che al triplice fischio finale ha raggiunto rapidamente gli spogliatoi visibilmente contrariato. Per il Bari ora sarà fondamentale reagire subito per evitare che la pesante sconfitta di Pescara lasci strascichi anche nelle prossime giornate di campionato.

Lo riporta AntennaSud