Placido Rizzotto, il caso del 'testimone bambino' risolto dopo 64 anni

Dopo quasi ottant’anni di mistero, il caso di Placido Rizzotto ha finalmente trovato una svolta grazie alle moderne tecniche di analisi del Dna. La vicenda, segnata da omicidio, omertà e paura, riguarda la sparizione di un uomo, il silenzio imposto a un testimone bambino e resti umani ritrovati sepolti nel cuore della montagna, che hanno permesso di ricostruire la tragica storia.

Il caso di Rizzotto ha origine il 10 marzo 1948 a Corleone, quando Placido Rizzotto, 34 anni, scompare mentre rientra a casa. Ex partigiano socialista, Rizzotto era diventato segretario della Camera del Lavoro e aveva iniziato a organizzare i contadini per ottenere la giusta assegnazione delle terre incolte controllate dalla mafia.

Per il boss locale, il medico Michele Navarra, l’attività di Rizzotto rappresentava una minaccia diretta agli interessi dei latifondisti e al potere mafioso della zona. La coraggiosa azione del sindacalista e il ruolo di un bambino testimone del delitto hanno mantenuto viva, nel tempo, la memoria di questa vicenda, finché la scienza forense non ha permesso di dare un nome ai resti e di chiudere un capitolo rimasto aperto per decenni.

Lo riporta leggo.it.