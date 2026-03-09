Edizione n° 6000

9 Marzo 2026 - ore  11:53

9 Marzo 2026 - ore  11:15

Puglia, cane impallinato e lasciato morire in un fosso: denuncia di LNDC Animal Protection

CANE IMPALLINATO Puglia, cane impallinato e lasciato morire in un fosso: denuncia di LNDC Animal Protection

Un atto di estrema crudeltà ha scosso le campagne del Leccese

Puglia, cane impallinato e lasciato morire in un fosso: denuncia di LNDC Animal Protection - ph lecceprima

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Cronaca

SANNICOLA (LE) – Un atto di estrema crudeltà ha scosso le campagne del Leccese. Un cane è stato colpito con diversi pallini di fucile e abbandonato agonizzante in una fossa coperta dalla vegetazione nelle campagne di Sannicola. L’animale, ritrovato da alcuni residenti dopo giorni di lamenti, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in una clinica veterinaria, ma è morto poche ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

A denunciare l’accaduto è LNDC Animal Protection, che ha presentato denuncia contro ignoti per uccisione e maltrattamento di animale, chiedendo alle autorità di fare piena luce su quanto avvenuto e di individuare al più presto il responsabile.

Secondo quanto emerso, il cane era regolarmente microchippato e risultava intestato al Comune di Nardò, vivendo libero sul territorio secondo quanto previsto dalla normativa regionale sul randagismo.

«Sparare a un cane e lasciarlo morire lentamente in una fossa è un gesto di una crudeltà inaccettabile, che dimostra un totale disprezzo per la vita e per la legge. Chi compie atti simili rappresenta un pericolo per l’intera comunità e non può restare impunito», afferma Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection.

L’associazione ha quindi lanciato un appello ai cittadini della zona: chiunque abbia visto o sentito qualcosa di sospetto nelle campagne di Sannicola, o possa fornire informazioni utili a identificare l’autore del gesto, è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine oppure a contattare LNDC Animal Protection scrivendo anche in forma anonima all’indirizzo avvocato@lndcanimalprotection.org.

«Spesso sono proprio le segnalazioni dei cittadini a fare la differenza nelle indagini. Solo con la collaborazione di tutti possiamo assicurare alla giustizia chi si rende responsabile di simili atrocità e prevenire nuovi episodi di violenza contro gli animali», conclude Rosati.

LNDC Animal Protection continuerà a seguire da vicino il caso e si riserva di costituirsi parte civile qualora venga individuato il responsabile e si arrivi a processo.

