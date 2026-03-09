Edizione n° 5999

BALLON D'ESSAI

AUTO NUOVE // Perché nelle auto nuove non c’è più la ruota di scorta: la scelta dei costruttori non è casuale
8 Marzo 2026 - ore  19:51

CALEMBOUR

IMPRESA RIGNANESE MONTE // “L’impresa Rignanese di Monte Sant’Angelo non è qualificabile come impresa mafiosa”
7 Marzo 2026 - ore  13:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Lavoro // Puglia, Comitato Idonei: “Basta incertezze, serve un atto unico e nominativo per le assunzioni”

PUGLIA IDONEI Puglia, Comitato Idonei: “Basta incertezze, serve un atto unico e nominativo per le assunzioni”

Nonostante ripetuti appelli, centinaia di professionisti delle categorie B, C e D restano in un limbo burocratico che impedisce loro di programmare il futuro lavorativo

Puglia, Comitato Idonei: “Basta incertezze, serve un atto unico e nominativo per le assunzioni”

Concorso - Fonte image operatoresociosanitario.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Lavoro // Politica //

Il malessere degli idonei della Regione Puglia ha raggiunto livelli critici. Nonostante ripetuti appelli, centinaia di professionisti delle categorie B, C e D restano in un limbo burocratico che impedisce loro di programmare il futuro lavorativo.

Per questo motivo, il Comitato Idonei Regione Puglia ha inviato una richiesta formale di audizione urgente al Presidente della II Commissione Consiliare, Cosimo Borracino, che ha accolto l’invito per discuterne giovedì 12 marzo.

La certezza delle assunzioni passa dal riconoscimento della validità delle graduatorie per tutto il 2026. Il Comitato denuncia il rischio che l’Ufficio Personale regionale adotti un’interpretazione restrittiva, escludendo dalle proroghe chi ne ha già beneficiato in passato, una tesi che non trova alcun supporto giuridico. La Legge Regionale n. 15/2025 (art. 3) proroga infatti tutte le graduatorie in scadenza nel 2026, comprese quelle già oggetto di precedenti proroghe.

Mantenere in vita le graduatorie significa valorizzare le risorse pubbliche già investite nei concorsi, garantendo alla Regione, alle Agenzie e agli Enti strumentali un capitale umano selezionato e pronto all’assunzione. La normativa consente alla Regione Puglia di prorogare le graduatorie più volte, come confermato anche dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, in vigore dal 1° marzo.

Il Comitato chiede quindi l’adozione di un documento unico, riepilogativo e nominativo, per avere una mappatura certa dei profili idonei, individuando chiaramente chi potrà essere assunto o scorrere nelle altre Pubbliche Amministrazioni fino alla scadenza naturale delle graduatorie. L’attuale sistema, basato su determine dirigenziali numeriche, risulta episodico e privo di programmazione: è necessaria una pianificazione nominativa conforme al dettato normativo, che garantisca trasparenza e certezza.

Si richiede inoltre chiarezza sulla sospensione di alcuni atti relativi alle ultime assunzioni e il rispetto della L.R. 24/2023, che obbliga enti e agenzie come ARCA e ARIF ad attingere prioritariamente dalle graduatorie regionali vigenti.

Gli idonei non sono numeri, ma risorse umane qualificate che la Puglia non può permettersi di sprecare. Il Comitato continuerà a operare per tutelare gli idonei, confidando in un sostegno concreto del nuovo Governo Regionale per mantenere in vita le graduatorie e utilizzarle ad ampio raggio.

Comitato Idonei Regione Puglia 2022

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO