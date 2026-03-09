Il malessere degli idonei della Regione Puglia ha raggiunto livelli critici. Nonostante ripetuti appelli, centinaia di professionisti delle categorie B, C e D restano in un limbo burocratico che impedisce loro di programmare il futuro lavorativo.

Per questo motivo, il Comitato Idonei Regione Puglia ha inviato una richiesta formale di audizione urgente al Presidente della II Commissione Consiliare, Cosimo Borracino, che ha accolto l’invito per discuterne giovedì 12 marzo.

La certezza delle assunzioni passa dal riconoscimento della validità delle graduatorie per tutto il 2026. Il Comitato denuncia il rischio che l’Ufficio Personale regionale adotti un’interpretazione restrittiva, escludendo dalle proroghe chi ne ha già beneficiato in passato, una tesi che non trova alcun supporto giuridico. La Legge Regionale n. 15/2025 (art. 3) proroga infatti tutte le graduatorie in scadenza nel 2026, comprese quelle già oggetto di precedenti proroghe.

Mantenere in vita le graduatorie significa valorizzare le risorse pubbliche già investite nei concorsi, garantendo alla Regione, alle Agenzie e agli Enti strumentali un capitale umano selezionato e pronto all’assunzione. La normativa consente alla Regione Puglia di prorogare le graduatorie più volte, come confermato anche dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, in vigore dal 1° marzo.

Il Comitato chiede quindi l’adozione di un documento unico, riepilogativo e nominativo, per avere una mappatura certa dei profili idonei, individuando chiaramente chi potrà essere assunto o scorrere nelle altre Pubbliche Amministrazioni fino alla scadenza naturale delle graduatorie. L’attuale sistema, basato su determine dirigenziali numeriche, risulta episodico e privo di programmazione: è necessaria una pianificazione nominativa conforme al dettato normativo, che garantisca trasparenza e certezza.

Si richiede inoltre chiarezza sulla sospensione di alcuni atti relativi alle ultime assunzioni e il rispetto della L.R. 24/2023, che obbliga enti e agenzie come ARCA e ARIF ad attingere prioritariamente dalle graduatorie regionali vigenti.

Gli idonei non sono numeri, ma risorse umane qualificate che la Puglia non può permettersi di sprecare. Il Comitato continuerà a operare per tutelare gli idonei, confidando in un sostegno concreto del nuovo Governo Regionale per mantenere in vita le graduatorie e utilizzarle ad ampio raggio.

Comitato Idonei Regione Puglia 2022