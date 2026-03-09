Referendum Giustizia: 'Rivoluzione Orta Nova' promuove il SÌ

Orta Nova – Il movimento civico “Rivoluzione Orta Nova” invita tutti i cittadini a partecipare a un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia. L’evento si terrà venerdì 13 marzo alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Orta Nova e si propone di spiegare chiaramente i punti chiave del testo di legge e smontare le informazioni fuorvianti.

Il convegno, intitolato “Referendum Riforma Nordio: Le ragioni del SÌ”, illustrerà i principali obiettivi della riforma: dalla riduzione del potere correntizio attraverso il sorteggio per il CSM, fino all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare per garantire una maggiore responsabilità dei magistrati.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, alle associazioni del territorio, alla società civile e agli organi di stampa, con l’obiettivo di favorire un dibattito informato e partecipativo sul futuro della giustizia in Italia.