I numeri del fisco raccontano una realtà complessa: San Severo non è solo una città del Mezzogiorno con difficoltà strutturali, ma una comunità sospesa, dove la modernità arriva a intermittenza e la quotidianità resta segnata dalla fatica. I 30.487 contribuenti, con un reddito medio annuo di 13.845 euro – poco più di 1.150 euro al mese – definiscono il perimetro dell’economia domestica di migliaia di famiglie, tra affitti, spese quotidiane e sogni rimandati.

Oltre 14.300 contribuenti, quasi il 47%, dichiara redditi tra 0 e 10 mila euro; aggiungendo chi si ferma tra 10 e 15 mila euro, si supera il 63% sotto i 15 mila euro annui. La città appare come una piramide rovesciata, con la base larga e la cima ristretta: la maggioranza vive di salari modesti, part-time o pensioni minime. Il lavoro dipendente resta la colonna portante, con oltre 15 mila contribuenti e una media leggermente inferiore ai 14 mila euro annui, mentre le pensioni, in media, superano talvolta il reddito da lavoro, evidenziando un paradosso civile ed economico: avere un impiego non garantisce automaticamente sicurezza e dignità economica.

Segnali di vitalità emergono nel lavoro autonomo e nelle piccole imprese: con redditi medi oltre 24 mila euro annui, mostrano crescita rispetto all’anno precedente. Tuttavia, senza un ecosistema di sostegno, infrastrutture adeguate e credito accessibile, anche le iniziative più promettenti rischiano di restare isolate.

La fascia alta è esigua: poco più di 50 contribuenti superano i 120 mila euro annui, e tra 75 e 120 mila euro solo 224 persone. La classe media appare compatta e compressa, insufficiente a sostenere consumi, investimenti e innovazione. Il nodo non è solo economico, ma politico e strategico: come ampliare i redditi medi, trattenere i giovani qualificati, sostenere il lavoro stabile e incentivare l’impresa locale?

Nonostante la fragilità, i dati mostrano potenzialità. Se l’aumento dei redditi in alcune categorie fosse accompagnato da investimenti mirati, infrastrutture e innovazione, potrebbe diventare un volano per l’intero territorio. Senza una regia e una politica industriale locale, però, i numeri resteranno solo cifre, incapaci di diventare progetto.

San Severo si trova davanti a una scelta: limitarsi a fotografare la propria fragilità o trasformarla in opportunità di cambiamento, facendo dei numeri non un destino, ma una base su cui costruire il futuro della città.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.