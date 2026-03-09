Edizione n° 6000

9 Marzo 2026 - ore  11:53

9 Marzo 2026 - ore  11:15

Home // Cronaca // Sanità, il Consiglio comunale difende l’oncologia del Lastaria: approvato l’ordine del giorno

ONCOLOGIA LASTARIA Sanità, il Consiglio comunale difende l’oncologia del Lastaria: approvato l’ordine del giorno

L’assemblea chiede il potenziamento del reparto oncologico e una piena integrazione con il Policlinico Riuniti di Foggia

Ospedale “Lastaria” di Lucera, potenziato il servizio di riabilitazione

Ospedale “Lastaria” di Lucera - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Cronaca // cronaca //

Il Consiglio comunale di Lucera prende posizione sulla sanità territoriale e approva un ordine del giorno per il potenziamento e la valorizzazione del reparto di oncologia dell’ospedale “Francesco Lastaria”, chiedendo un rafforzamento dell’integrazione con il Policlinico Riuniti di Foggia. La decisione è stata assunta nella seduta del 9 febbraio 2026 dell’assemblea cittadina, riunita a Palazzo Mozzagrugno sotto la presidenza del Consiglio comunale. Il documento nasce dalla crescente attenzione sul futuro dei servizi sanitari nel territorio dei Monti Dauni e nella provincia di Foggia.

L’ordine del giorno impegna l’amministrazione comunale a farsi portavoce presso le istituzioni regionali e sanitarie affinché il presidio ospedaliero di Lucera continui a svolgere un ruolo centrale nella rete oncologica provinciale.

Il reparto di oncologia del Lastaria rappresenta infatti un punto di riferimento per molti pazienti dell’area, che trovano nella struttura lucerina un presidio sanitario fondamentale per le cure e per il percorso terapeutico.

Nel corso della discussione in aula è stato evidenziato come la collaborazione con il Policlinico Riuniti di Foggia debba tradursi non in un ridimensionamento dei servizi locali, ma in un modello di integrazione capace di migliorare l’offerta sanitaria complessiva.

L’obiettivo indicato dal Consiglio è quello di rafforzare la presenza di personale, servizi e tecnologie, garantendo al tempo stesso continuità assistenziale e qualità delle cure. In particolare, si chiede che il reparto oncologico continui a essere valorizzato all’interno della rete sanitaria regionale, evitando processi di marginalizzazione delle strutture territoriali.

Nel documento approvato dall’assemblea si sottolinea l’importanza strategica del presidio ospedaliero per l’intero comprensorio e si richiama l’attenzione sulla necessità di garantire prossimità delle cure, tempi adeguati di assistenza e accessibilità ai servizi sanitari.

Il Consiglio comunale ha quindi lanciato un appello alle istituzioni competenti affinché vengano adottate scelte capaci di rafforzare la sanità pubblica nel territorio, con particolare attenzione alle esigenze dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.

Con l’approvazione dell’ordine del giorno, Lucera affida alla politica regionale e alla governance sanitaria la responsabilità di dare seguito alle richieste dell’assemblea cittadina, nella prospettiva di tutelare un servizio ritenuto essenziale per la comunità.

