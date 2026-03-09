Edizione n° 6000

Home // Foggia // Teatro Giordano, sicurezza e lavori urgenti. Il Comune stanzia oltre 53 mila euro per garantire la stagione teatrale

TEATRO GIORDANO Teatro Giordano, sicurezza e lavori urgenti. Il Comune stanzia oltre 53 mila euro per garantire la stagione teatrale

Interventi sugli impianti e misure straordinarie di sicurezza dopo le verifiche dei Vigili del Fuoco.

Foggia, il 21 e 22 marzo torna il 'Premio LaMiaTerra' al Teatro Giordano

Teatro Giordano Foggia - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Foggia // Politica //

La sicurezza del Teatro comunale Umberto Giordano torna al centro dell’attenzione amministrativa. Il Comune di Foggia ha approvato un impegno di spesa di 53.449 euro destinato alla gestione delle misure di sicurezza necessarie per garantire lo svolgimento della stagione teatrale. La decisione arriva dopo una serie di verifiche tecniche e sopralluoghi effettuati negli ultimi mesi che hanno evidenziato la necessità di interventi urgenti sugli impianti e sulle procedure di sicurezza dell’edificio storico cittadino.

Tra le criticità rilevate figurano malfunzionamenti nei sistemi di spegnimento e rilevazione incendi, tra cui l’impianto “water mist”, il sistema ad aerosol installato in alcuni locali tecnici e l’impianto di rilevazione fumi. Si tratta di componenti fondamentali per la prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze in strutture aperte al pubblico. In attesa dell’adeguamento completo alla normativa antincendio, sono state prescritte misure temporanee di mitigazione del rischio. Tra queste la riduzione della capienza del teatro da 497 a 323 posti, l’interdizione di alcune aree dell’edificio e il rafforzamento della presenza di personale addetto alla sicurezza durante gli spettacoli. Il piano prevede inoltre la presenza di 10 Vigili del Fuoco con due automezzi, oltre a 14 volontari con formazione antincendio e a un coordinatore della sicurezza incaricato dal Comune. Tutte queste figure saranno impegnate nella verifica costante delle condizioni di sicurezza e nella gestione di eventuali situazioni di emergenza.

Le risorse stanziate serviranno anche per attività di manutenzione e ripristino di diversi impianti, tra cui il sipario tagliafuoco, l’illuminazione di emergenza, i sistemi di rilevazione fumi e il gruppo elettrogeno di supporto. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire lo svolgimento della stagione teatrale senza interruzioni, assicurando al contempo il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo.

