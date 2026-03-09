Via libera all’atto di indirizzo relativo al progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico sul lungomare Enrico Mattei. L’intervento punta a migliorare accessibilità e gestione dei flussi turistici.

VIESTE – Migliorare l’accessibilità al lungomare e affrontare il problema della carenza di posti auto nelle aree più frequentate della città. Con questo obiettivo la Giunta comunale di Vieste ha approvato la delibera con cui prende atto del progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico sul lungomare Enrico Mattei. Il provvedimento è stato adottato nel corso della seduta del 9 marzo 2026, presieduta dal sindaco Giuseppe Nobiletti. Alla riunione hanno partecipato gli assessori Maria Pecorelli, Vincenzo Ascoli e Gaetano Pio Desimio, mentre risultavano assenti Gaetano Antonio Paglialonga e Giuseppina Sementino. Presente anche il segretario generale Luigi Di Natale.

La delibera rappresenta un atto di indirizzo amministrativo con cui l’esecutivo comunale prende formalmente atto del progetto esecutivo relativo all’intervento, passaggio necessario per procedere con le successive fasi operative. Il lungomare Enrico Mattei è una delle aree più frequentate di Vieste, soprattutto durante la stagione turistica, quando la città registra un forte aumento di presenze. Proprio per questo motivo l’amministrazione comunale punta a potenziare le infrastrutture di servizio, a partire dalla disponibilità di parcheggi pubblici.

L’intervento previsto dal progetto mira a creare nuovi spazi di sosta, migliorando la gestione del traffico e riducendo le criticità legate alla mobilità nelle zone costiere della città. Secondo l’amministrazione, il nuovo parcheggio rappresenta un tassello importante nella strategia di riqualificazione e organizzazione della mobilità urbana, soprattutto nelle aree a maggiore vocazione turistica. Il progetto si inserisce infatti in una visione più ampia di miglioramento dei servizi urbani e dell’accoglienza turistica, con l’obiettivo di rendere la città sempre più funzionale e accessibile sia per i residenti sia per i visitatori.

Con l’atto approvato dalla Giunta, l’iter amministrativo compie dunque un ulteriore passo avanti verso la realizzazione dell’infrastruttura.