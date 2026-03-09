Edizione n° 6000

Home // Cronaca // Vieste proroga le concessioni demaniali del porto: validità estesa fino al 30 settembre 2027

CONCESSIONI DEMANIALI VIESTE Vieste proroga le concessioni demaniali del porto: validità estesa fino al 30 settembre 2027

La Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Nobiletti approva la proroga delle concessioni demaniali marittime in ambito portuale.

Porto di Vieste - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

VIESTE – Le concessioni demaniali marittime in ambito portuale resteranno valide fino al 30 settembre 2027. È quanto stabilito dalla Giunta comunale di Vieste, che nella seduta del 9 marzo 2026 ha approvato la delibera con cui viene formalizzata la proroga della durata delle concessioni.

La decisione è stata adottata dall’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Nobiletti, riunito in videoconferenza con la partecipazione degli assessori Maria Pecorelli, Vincenzo Ascoli e Gaetano Pio Desimio. Assenti gli assessori Gaetano Antonio Paglialonga e Giuseppina Sementino. Alla seduta ha partecipato anche il segretario generale Luigi Di Natale, con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Il provvedimento riguarda in particolare le concessioni demaniali marittime presenti nell’area portuale, infrastrutture strategiche per l’economia turistica e commerciale della città garganica. La proroga consentirà di assicurare la continuità delle attività legate al porto, evitando interruzioni amministrative e operative.

La scelta dell’amministrazione comunale si inserisce nel quadro delle normative nazionali e comunitarie che negli ultimi anni hanno interessato la gestione delle concessioni demaniali marittime, un settore al centro di numerosi interventi legislativi e dibattiti istituzionali.

L’estensione della durata delle concessioni rappresenta quindi una misura di stabilità amministrativa, finalizzata a consentire agli operatori portuali di proseguire le proprie attività e pianificare gli investimenti necessari allo sviluppo del porto.

Il porto di Vieste rappresenta infatti uno dei principali snodi turistici del Gargano, con un ruolo centrale nella gestione dei flussi nautici e nelle attività economiche collegate alla nautica da diporto e ai servizi portuali.

Con la delibera approvata, la Giunta ha dunque scelto di garantire continuità gestionale e certezza amministrativa, in attesa degli sviluppi normativi e delle future procedure che interesseranno il sistema delle concessioni demaniali.

LASCIA UN COMMENTO