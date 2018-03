Sicilia, Ingroia a capo soc.riscossione Sicilia Spa, Codacons si oppone

Di:

Roma –non può essere nominato a capo della società Riscossione Sicilia Spa, avendo esercitato per anno il ruolo di magistrato proprio in Sicilia. Lo afferma il, che annuncia una diffida al Csm affinché non venga rilasciato il relativo nulla osta.Non è possibile – spiega l'associazione – che un magistrato, candidato alle elezioni politiche in tutta Italia tranne che in, non sia eletto da nessuna parte e gli venga offerto il posto di Presidente di un così importante ente proprio nella regione dove per anni ha esercitato la funzione di magistrato.Nonostante il fine pubblico della nomina – prosegue il– l'incompatibilità è evidente: come può un magistrato che fino a ieri ha indagato in Sicilia, assumere il compito di far pagare le tasse proprio nella regione in cui ha operato e ha acquisto informazioni nell'ambito delle sue funzioni?, e stigmatizza la scelta di "casta" di affidare un ruolo così importante ad un soggetto uscito sconfitto dalle ultime elezioni politiche.