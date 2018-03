Di:



Roma – TOUR Europee 5 Stelle, nel prossimo fine settimana dall’11 al 13 aprile, gli appuntamenti sono i seguenti: venerdì 11 aprile

Martina Franca (TA) con la senatrice Barbara Lezzi in piazza XX settembre, inizio ore 20.00 sabato 12 aprile

Manfredonia (FG) con i deputati Giuseppe Brescia e Francesco Cariello in piazza del Popolo, inizio ore 19.00 Martano (LE) con la senatrice Barbara Lezzi in piazza Caduti/piazza Assunta, inizio ore 19.00 Foggia con il senatore Lello Ciampolillo domenica 13 aprile Monopoli (BA) con i deputati Giuseppe Brescia ed Emanuele Scagliusi in piazza Vittorio Emanuele, inizio ore 18.00 Ceglie Messapica (BR) con la senatrice Barbara Lezzi in piazza Plebiscito, inizio ore 20.00 Grumo Appula (BA) con il senatore Lello Ciampolillo. Redazione Stato@riproduzioneriservata 5 Stelle, tour Europee, il 12 aprile Cariello e Brescia a Manfredonia ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.