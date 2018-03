Foggia, rinviato consiglio comunale per mancanza numero legale

Di:

Foggia – NON si è tenuto il consiglio comunale a, per mancanza del numero legale, convocato per questa mattina. L’ordine del giorno sarà riproposto domani (10 aprile 2014) alle ore 16,00 in seconda convocazione.



FOCUS CONSIGLIO COMUNALE 09.04.2014

