AMMI Sez. Manfredonia: Interregionale del Sud’ 17,18 e 19 aprile 2015

Manfredonia – “Medicina difensiva” e “Tutela dell’ambiente e tutela della salute” sono due temi di estrema attualità e notevole importanza di cui l’AMMI – Associazione Mogli Medici Italiani, a livello nazionale, cura l’approfondimento e la diffusione. Nella mattinata di sabato 18 aprile (h 09.00), alla presenza della Presidente nazionale Maria Grazia Tatti Citti, se ne parlerà anche a Manfredonia, presso la suggestiva sede dell’Auditorium di Palazzo dei Celestini, nell’incontro organizzato dalla Sezione cittadina dell’AMMI in occasione dei lavori dell’Interregionale del Sud che si svolgeranno dal 17 al 19 aprile 2015. Istituito dalla già Presidente nazionale Marinella di Conza Russo, di Foggia, l’Interregionale rappresenta per tutte le sezioni dell’AMMI di Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, un importante momento di incontro e confronto nel corso del quale viene discussa la programmazione delle attività e messo a votazione il tema nazionale che sarà affrontato nel nuovo anno sociale. Sulle problematiche connesse alla medicina difensiva interverranno il Prof. Dott. Matteo Di Biase, Preside della Facoltà di Medicina di Foggia, e l’Avv. Antonio Leone, già parlamentare e vicepresidente della Camera, oggi componente del Consiglio Superiore della Magistratura. La stretta connessione e la interrelazione tra ambiente e salute saranno oggetto degli interventi del dott. Salvatore Onorati, Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, del Prof. Dott. Antonio Paolini, già ordinario de “La Sapienza” di Roma, del Prof. Dott. Lorenzo Lo Muzio, Direttore Dipartimento Medicina Università di Foggia, e dell’avv. Stefano Pecorella, Presidente Ente Parco Nazionale del Gargano. L’evento si fregia del patrocinio morale della Città di Manfredonia e del Comune di Monte Sant’Angelo, del Parco Nazionale del Gargano, dell’Ordine dei Medici e della Coldiretti Foggia. Le attività sociali dell’Interregionale sono altresì dedicate alla promozione del territorio e alla conoscenza del patrimonio storico e culturale dei centri garganici. L’incontro è aperto alla cittadinanza. Nota: L’AMMI è un’associazione no profit che opera attivamente su tutto il territorio nazionale, con molteplici iniziative finalizzate all’educazione sanitaria ed alla corretta divulgazione della medicina preventiva; inoltre finanzia la ricerca in campo medico. Costituita inizialmente dalle mogli e compagne di vita dei ‘medici chirurghi e odontoiatri’, ha esteso la partecipazione anche alle donne che svolgono la professione di medico, farmacista e biologo e, quali simpatizzanti, a tutte le donne che vogliono operare nel sociale per il raggiungimento degli alti scopi che l’associazione promuove. (comunicato stampa) AMMI Sez. Manfredonia: Interregionale del Sud’ 17,18 e 19 aprile 2015 ultima modifica: da

