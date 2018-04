Ambulanze ed autofurgoni attrezzati, on line il bando 2018

Di:

Foggia. La selezione annuale destinata all’aiuto di malati e diversamente abili

Da questa mattina, sul sito della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, è disponibile per il download il bando 2018 per l’acquisto di ambulanze, autofurgoni o attrezzature per il loro corredo, l’iniziativa annuale promossa dall’istituzione di via Arpi finalizzata alla realizzazione di progetti destinati all’aiuto di malati o persone diversamente abili.

Pubblicato dalla Fondazione per il diciassettesimo anno consecutivo, il bando è come sempre riservato ad Onlus, organizzazioni o associazioni di volontariato, senza fini di lucro, operanti stabilmente nel territorio della provincia di Foggia da almeno tre anni e prevede uno stanziamento complessivo di 40MILA EURO.