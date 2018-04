Di:

La zona Cesarini beffa il Manfredonia FC, che nonostante la buona prestazione tra le mura amiche cede il passo all’Orta Nova, che continua ad accarezzare il sogno play-off.

I ragazzi di mister Gravinese, anche oggi privo di D’Apolito (ultimo turno di squalifca) e Vaccarella, non meritavano di perdere, questo è poco ma sicuro: la grossa mole di gioco e le diverse occasioni da rete create sono sotto gli occhi di tutti, così come la mancanza di cinismo sotto porta che, purtroppo, assieme ad alcuni cali di concentrazione (e a diverse scelte poco felici dei vari direttori di gara…) hanno inciso parecchio sulla stagione dei sipontini, fino ad oggi.

Sconfitta che lascia tanto amaro in bocca ai blues, chiamati all’impresa (proibitiva, sulla carta) domenica prossima sul campo del lanciatissimo Sporting Apricena.

La gara vede sin da subito propositivi e dopo 9’ Ciullo pennella per Trotta, che di testa la manda di poco alta sulla traversa. Il Manfredonia non sfrutta le diverse giocate costruite su palla inattiva, l’Atletico prova a contrastare gli attacchi dei blues, la rapidità di Rizzi e la fisicità di mettono a dura prova la coppia Di Mauro-Vitulano che però ben figura. Al 34’ brutto intervento di Lovasto su Palumbo: sostituzione immediata (dentro Prencipe) e corsa in ospedale per il giovanissimo terzino sipontino, che dovrà stare un paio di mesi lontano dai campi di calcio. Ancora l’ispirato Ciullo serve Giaccone, che in rovesciata (in area piccola) la manda alta. Il primo caldo influisce sui ventidue in campo, i padroni di casa fanno buona guardia e dopo 4’ di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa il Manfredonia FC scende in campo con la stessa voglia di vincere mostrata durante i primi 45’, anche se l’Orta è ben messo in campo e fa tanta legna in mezzo, rendendosi pericoloso sulle ripartenze sfruttando la velocità di Rizzi. La gara però si incattivisce, complice anche una direzione non all’altezza del signor Andrea Rizzi, tutt’altro che in forma quest’oggi.

Al 67’ Trotta apre per Marmo (dentro per uno spento Tomiri) che dal limite destro calcia malissimo, sprecando malamente una ghiotta occasione, l’ennesima per il Donia. Il break ospite al 26’ con Rizzi, che ci prova prima dal limite (sinistro a giro) e poi con un tiro centrale, controllato in due tempi da Fiotta. L’Orta Nova spinge, cercando si sfruttare il momento di difficoltà dei blues: discesa dell’ex Stramaglia, palla dentro e per Gervasio che in scivolata non ci arriva. Al 39’ Giaccone scappa sulla sinistra, cross per Prencipe che di testa trova sulla linea il prodigioso intervento del difensore ospite, a sventare il pericolo.

La gara è bella, con capovolgimenti di fronte continui e i blues sono ancora pericolosi al 91’ con Trotta, tiro di esterno destro che sfiora in palo e palla raccolta da destra, cross per la testa di Giaccone che non arriva di un soffio. Al 94’ la disattenzione fatale: corner per il Manfredonia tutto riverso nella metà campo ospite, palla allontanata sui piedi di Di Mauro che prova a rimetterla al centro innescando però il contropiede ortese, Rizzi si invola da solo verso la porta sipontina, salta Fiotta e insacca, gelando il Miramare.

Il tabellino // Manfredonia FC – Atletico Orta Nova 0-1

MANFREDONIA FC: Fiotta; Palumbo (34’pt Prencipe), Lupoli; Ang. De Fabritiis, Di Mauro, Vitulano; Tomiri (19’st Marmo), Totaro, Giaccone, Trotta, Ciullo (41’st Gramazio). A disp. Ant. De Fabritiis. All. Elia Gravinese

ATLETICO ORTA NOVA: Lodia, Stramaglia, Lovasto (1’st Vigorito); Moriglia, Acquaviva, Compierchio; Curci, Festa (24’st Tudisco), Muschitello (7’st Gervasio), Caputo (43’st D’Angelo), R. Rizzi. A disp. Di Gennaro, Pilone. All. Alfredo Bertozzi

ARBITRO: Andrea Rizzi di FoggiaMARCATORI: 49’st R. Rizzi

AMMONITI: De Fabritiis Ang., Ciullo, Vitulano, Trotta, Giaccone (M); Lovasto, Gervasio (O)

NOTE: Giornata primaverile, terreno in sintetico. Spettatori 100 circa. Angoli 5-4. Recupero: 4’pt, 5’st.