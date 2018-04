Depuratore Asi, conferenza General Costruzioni

Di:

Foggia, 09 aprile 2018. Sequestro depuratore Asi: ”al fine di offrire alla vostra conoscenza informazioni dettagliate relative all’attuale stato del depuratore, e alle dinamiche (amministrative e giudiziarie) che nel corso degli anni hanno determinato l’insorgenza e l’aggravamento dei problemi che sono sfociati nel provvedimento del NOE”, è in corso a Foggia una conferenza stampa, presso lo studio dell’avvocato Michele Vaira, organizzata dalla General Costruzioni srl.

”Saranno offerti in visione documenti che dimostreranno inequivocabilmente le rispettive responsabilità, consentendovi di informare e sensibilizzare adeguatamente l’opinione pubblica”.

”La pubblica opinione può sollecitare il potere politico e amministrativo a compiere il proprio dovere, nella direzione indicata (finora invano) dall’Autorità Giudiziaria”. ”L’unica vittima di tale situazione è la General Costruzioni”, dice in una nota l’avvocato Michele Vaira.

L’articolo – 07.04.2018 Foggia/Manfredonia, 07 aprile 2018. ”Situazione di preoccupante potenziale inquinamento del recapito finale“.

Era stata comunicata già nel febbraio 2018 una “possibile contaminazione” del Torrente Cervaro, in seguito al “perdurare dell’immissione” nello stesso di “reflui inquinati derivanti dal depuratore Asi“. Un impianto di depurazione sito in località “Incoronata” del Comune di Foggia – dell’estensione di circa 15.000 mq e del valore approssimativo di € 1.800.000/00, già gestito “dal 1986” dalla “General costruzioni srl” – sottoposto a sequestro preventivo ieri dai Carabinieri del NOE di Bari, appartenenti al comando tutela per l’ambiente, collaborati da personale tecnico di Arpa puglia e dai militari della locale compagnia Carabinieri.

Il sequestro. “Alterazione habitat Parco Incoronata”

Secondo gli inquirenti, l’immissione dei “reflui inquinanenti” derivanti dal depuratore industriale ha “contribuito sicuramente” alla “alterazione del fragile equilibrio floro-faunistico degli habitat del Parco Regionale Bosco Incoronata“.

Le denunce

La prima comunicazione – denuncia nella quale era stata evidenziata la situazione in oggetto risale al l4 febbraio 2018. Destinatari della stessa: Provincia e Comune di Foggia, Regione Puglia, ma anche il Procuratore generale foggiano. Firmatario della denuncia: l’attuale presidente del Consorzio Asi di Foggia, Angelo Riccardi (in carica da fine settembre 2017) , in seguito alla comunicazione dell’ingegner Andrea F.Trotta, tecnico incaricato dall’Asi per una relazione approfondita sui fatti. Altra comunicazione alla base della denuncia la comunicazione del 13.02.2018 a firma degli ingegneri Luigi Genzano e Giovanni D’Errico, indirizzata al Direttore generale dello stesso Consorzio Asi di Foggia.

Il contenuto della denuncia del 14 febbraio 2018

“Dalla lettura degli atti” è emersa la “convinzione” in Riccardi della “esistenza di una potenziale contaminazione del sito (il Cervaro,ndr) legata al superamento dei parametri COD, BOD5, fosforo e ammonio“. Da qui il presidente dell’ASI (ricordando la sussistenza di un contenzioso civile tra il citato ente, proprietario dell’impianto, e la General Costruzioni srl, “responsabile dell’inquinamento“) ha richiesto ai destinatari della propria denuncia di “dare corso all’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento e alle attività di bonifica e ripristino“. Analogamente, l’Asi ha richiesto al Procuratore generale di “accertare eventuali profili di responsabilità connessa all’accertamento di violazione di tipo ambientale“.

Le contestazioni

Si ricorda come per i fatti, in seguito alle verifiche dei CC del NOE, è stato denunciato il legale rappresentante, ritenuto responsabile delle violazioni per:

– avere, nell’effettuazione di scarico di acque reflue industriali, superato più volte i valori limite tabellari

– aver, nella gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, nel caso di specie nello stoccaggio di fanghi di depurazione industriali provenienti dal trattamento di impianto di depurazione chimico/fisico, superato il limite di deposito temporaneo di un anno, senza autorizzazione, in danno del locale corpo idrico superficiale e del suo delicato equilibrio fauno –naturalistico.

”Il depuratore in questione è un impianto depurativo di tipo “bio chimico fisico” a servizio dell’intero comparto produttivo ubicato nella località “Borgo Incoronata” del Comune di Foggia, di proprietà del consorzio e condotto dalla “General costruzioni srl” e qui giungono scarichi di ogni genere di insediamento produttivo allacciato alla rete fognaria consortile, dall’industria conserviera a quella meccanica ed altre, nonché dal locale mattatoio”, riportano i Carabinieri del NOE.

”Gia’ la locale Arpa Puglia aveva rilevato in piu’ occasioni il superamento dei limiti tabellari di moltissime sostanze ed una successiva ispezione dell’impianto ne ha accertato la completa inattivita’ ed in particolare l’abbandono per “mancanza di fondi” del dissabbiatore, la centrifuga fanghi, il chiarificatore primario e secondario e digestore. All’interno del digestore, inoltre, sono state rinvenute alcune centinaia di metri cubi di fanghi in completo stato di abbandono, lì depositati da diversi mesi. per le attivita’ di indagine e’ stato utilizzato drone specializzato in rilevazioni ambientali”.

allegati



La segnalazione indirizzata anche alla CP di Manfredonia

Alla comunicazione denuncia del 14 febbraio 2018, l’Asi – attraverso il suo presidente – aveva inoltrato un’altra segnalazione (con data 23 febbraio 2018) al Procuratore foggiano Ludovico Vaccaro, al Procuratore aggiunto dr.ssa Romana Pirrelli, al sindaco di Foggia, Landella, al Presidente della Provincia, Miglio, al presidente della Regione Puglia, Emiliano, al direttore dell’Arpa, Vito Bruno, al Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, Capitano Silvio Del Casale (per accertare “il livello di contaminazione delle acque che, attraverso il fiume Candelaro, sfociano nel tratto di mare sito nel territorio di Manfredonia”).

Il contenzioso con la General Costuzioni

Nella stessa si evidenzia come il rapporto che unisce il Consorzio Asi alla General Costruzioni srl è un “legame di natura civilistica, fondato su un contratto di gestione del ciclo depurativo”. Le verifiche sullo stato di funzionamento dell’impianto di depurazione erano state avviate nel 2015.

Nella segnalazione del 23 febbraio 2018 erano state evidenziate “le gravi lacune ed innoservanze della Società (la General,ndr) nell’esecuzione del contratto (..) non avendo la stessa garantito non solo il regolare funzionamento di tutti i cicli e fasi depurative dell’impianto, ma anche la minima manutenzione ordinaria richiesta per contrastare il normale deterioramento delle opere“.

Da qui, il Consorzio Asi di Foggia ha deciso di “interrompere il pagamento delle somme richieste dalla Ditta e ha nel contempo avviata azione sia per la restituzione immediata dell’impianto che per il risarcimento del danno provocato dalla mancata manutenzione ordinaria e dal deterioramento degli impianti a causa del non uso o della cattiva gestione addebitabili alla Generla Costruzioni“.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT – DDF @RIPRODUZIONE RISERVATA