Bari. Le prove d’esame del concorso finalizzato a conseguire l’abilitazione per l’esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico si svolgeranno dal 7 al 10 maggio p.v. presso l’Ati Palaflorio, Viale Archimede – Bari. Le banche dati sono state pubblicate dal sito Mininterno.it e sono consultabili al seguente link http://www.mininterno.net/esami.asp Il sito ha predisposto anche un apposito software con cui si possono effettuare delle simulazioni sui quiz. A breve saranno pubblicati il calendario delle prove e l’elenco dei candidati esonerati dalla prova scritta in lingua straniera. Maggiori informazioni e aggiornamenti sulla piattaforma www.bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it Esami di abilitazione per guida turistica: dal 7 al 10 maggio a Bari ultima modifica: da

