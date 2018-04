Di Feo “Migliorare servizio espletato da Sia srl”

Di:

Trinitapoli. “Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia chiedono da tempo una sola cosa: migliorare il servizio oggi espletato da Sia Srl” Questa la richiesta principale ripetuta in più dichiarazioni dal sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo. “Siamo sempre stati disposti al dialogo”.

La riunione dei nove sindaci del Consorzio Fg/4 – per il quale SIA gestisce il servizio raccolta rifiuti – con il commissario Grandaliano del 23 marzo presso la sede dell’Agenzia regionale dei rifiuti avrebbe fatto emergere, secondo Di Feo uno scenario diverso da quello più volte ribadito dal presidente del Consorzio Bacino Fg4, Franco Metta. “anche se tutti i 9 Comuni sottoscrivessero nuovi contratti con Sia, e cominciassero subito a pagare, non è certo che si potrebbe risanare la situazione tragica in cui versa attualmente la società SIA”.

La situazione di Sia Srl sarebbe precipitata in seguito alla mancata osservanza delle prescrizioni della comunità europea secondo le quali si sarebbe dovuto provvedere a realizzare il VI lotto di discarica e la biostabilizzazione come garanzia sul ciclo dei rifiuti e fonte di sostentamento aziendale.

“Queste situazioni così a rischio non si sanano coi proclami” le parole del sindaco di Trinitapoli “ma col senso di responsabilità, anche con ricapitalizzazioni proporzionate alle quote possedute e non facendo gravare tutti i costi sui cittadini che vedono aumentare la Tari e non hanno servizi adeguati”.

Rimane intanto la determinazione dei primi cittadini di Trinitapoli, Sanferdinando e Margherita di Savoia continuare il cammino verso l’autonomia. “L’uscita dal Consorzio deve essere deliberata dallo stesso organo [Consiglio Amministrazione Sia, ndr.] – puntualizza di Feo – quindi sappiamo che non possa essere un atto unilaterale, né necessario. Ma prima vanno fatte valutazioni di merito: occorre guardare alla proprietà degli impianti, di cui noi possediamo l’11%. E resta sempre aperta la questione del post mortem del V lotto, che col percolato abbandonato al proprio destino porterà ad un gravissimo danno ambientale”.

Continua anche la serie di dichiarazioni del sindaco di Cerignola Metta diffuse tramite i social. L’avvocato avrebbe offerto la presidenza Sia al sindaco di Trinitapoli e al sindaco di Orta Nova che avrebbero declinato l’invito; l’avvocato avrebbe chiamato a firmare i sindaci ordinanze su provvedimenti Sia; il Comune di Orta Nova avrebbe approvato il Piano Economico Finanziario proposto da SIA e sarebbe ora in grado di firmare il contratto di ARO.

“Gli altri chiacchierano.” secondo Metta.

A cura di Daniela Iannuzzi